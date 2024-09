kronika

Padel s strehe, odpeljali so ga v bolnišnico

22.9.2024 | 18:30 | L. M.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes je okrog poldne prišlo do delovne nesreče v naselju Metin Vrh v občini Sevnica, kjer je občan padel s strehe objekta. Reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in jo s helikopterjem Slovenske vojske in ekipo HNMP Maribor prepeljali v Splošno bolnišnico Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca. Obveščene so bile pristojne službe.

Pogorelo pol hektarja strnišča pšenice in koruze

Danes ob 13.48 je v naselju Gorenje Skopice v občini Brežice zagorelo na njivi. Gasilci PGD Skopice in PGD Krška vas so na približno pol hektarja strnišča pšenice in koruznice pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe.

