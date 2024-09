bela krajina

V Črnomlju so se igrali v mestu. Župan šoli podaril kolo.

22.9.2024 | 15:00 | L. M., foto: J. P., arhiv Občine Črnomelj

Črnomelj - DAN BREZ AVTOMOBILA

V občini Črnomelj so Evropski teden mobilnosti obeležili z osrednjim dogodkom Dan brez avtomobila – Igraj se v mestu. Na parkirišču pred Črnomaljskim gradom je konec tedna potekala vrsta aktivnosti za vse generacije.

Dan se je začel s telovadbo Društva Šola zdravja Črnomelj in otroško predstavo Črtek v mestu, nato pa je otroke nagovoril župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Ob tej priložnosti je osnovni šoli Milke Šobar-Nataše župan predal kolo, ki ga Občina vsako leto ob Evropskem tednu mobilnosti podari eni šoli.

Župan Andrej Kavšek je OŠ Milke Šobar Nataše podaril kolo.

Popoldanski del dogajanja je mineval v znamenju trajnostne mobilnosti. Župan je s sodelavci predstavil novo Občinsko celostno prometno strategijo, ki jo sofinancirata Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Evropski kohezijski sklad.

Obiskovalci so lahko pregledali tudi izpravnost svojih koles, se preizkusili v kolesarskem poligonu in v igri Razgibaj se v mestu, izračunali stroške porabe avtomobila ter preizkusili sistem izposoje električnih koles. Na voljo je bil tudi foto kotiček, kjer so obiskovalci lahko ustvarili spominske fotografije. Plezalni navdušenci so lahko plezali na steni pod Suhim mostom, kolesarji pa so se podali na vožnjo po mestu in obvoznici, kjer so skupaj s policisti spoznali osnove varne vožnje. Program za otroke je popestrila še Kamišibaj predstava KUD Zlate skledice.

