Glasovanje: Kdo si zasluži sanjsko poroko?

21.9.2024

Sinoči je bila na sporedu še zadnja polfinalna oddaja resničnostnega šova Last minute sanjska poroka. Za svojega favorita lahko oddate glas vse do ponedeljka do 12.00!

Za nami so tako vse tri polfinalne oddaje resničnostnega šova Last minute sanjska poroka na Aktual TV, ki ga povezujeta simpatična voditelja Tamara Goričanec in Rudi Sieger. V finalni teden so se tako uvrstili Petra in Miha, Maja in Žiga ter Patricija in Matej. Finalna oddaja bo na sporedu v petek, 27. septembra, ob 20.00 na Aktual TV. Za svoja favorita pa lahko glasujete tudi vi in jima tako pomagate stopiti korak bližje k sanjski poroki. Par z največ glasovi bo namreč v petkovi finalni oddaji dobil točko prednosti! Glasovanje na spletnih straneh www.svet24.si in www.radioaktual.si namreč poteka vse do ponedeljka do 12.00!

Petra in Miha iz okolice Šentilja

Petra in Miha sta Štajerca iz okolice Šentilja. Skupaj sta leto in štiri mesece. Poznata pa se dlje, videvala sta se že prej. Pravita, da sta idealen par. Zakaj? »Znava se skregati, a se tudi hitro pobotava«, je pojasnila Petra. Oba pa že od malega sanjata o poroki, kar je na Aktualu priznal Miha in s tem raznežil vse prisotne in razkril, da je tudi on tisti, ki je dal idejo, da se prijavita na tekmovanje za sanjsko poroko.



Maja in Žiga z Otočca

Maja in Žiga z Otočca sta se spoznala na sprehodu, povezala pa ju je prijateljeva sestra. Par je skupaj že šest let, v razmerju sta se jima rodila dva otroka, zaročila pa sta se na letošnje valentinovo. In zakaj se še nista odločila za poroko? Obnavljata hišo, zato je za poroko preprosto zmanjkalo sredstev. Imata pa za poroko že izbrano poročno pesem, ki jo izvaja priljubljeni hrvaški pevec Marko Škugor. Žiga popusti prvi, če se kdaj skregata. Maja pa je bolj romantična od Žige, saj večkrat mu v posteljo prinese zajtrk ali večerjo.

Patricija in Matej Spodnje Ščavnice pri Gornji Radgoni

Patricija in Matej sta iz Spodnje Ščavnice pri Gornji Radgoni, skupaj sta že devet let in imata dva otroka. Najlepši trenutki v njunem razmerju so zagotovo trenutki, ki jih preživita z otrokoma. Kako pa si predstavljata enega izmed najpomembnejših dni? »Sanjska poroka je dobra fešta, tisti del v cerkvi je tudi nekaj posebnega. In pomembno je, da je zraven družina, najini najbližji.«

Sanjska nagrada in sanjska poroka

Zmagovalni par se bo v soboto, 26. oktobra, poročil v prečudoviti poročni dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Za glavno nagrado bo prejel tako rekoč »poroko na ključ«. Poroka bo sanjska tudi zato, ker se bodo v dvorani La Vie za mladoporočenca še posebej potrudili. To je tudi ena najprestižnejših poročnih dvoran v Sloveniji, v prečudovitem okolju Kostanjevice na Krki. Na poroko bo lahko zmagovalni par povabil kar okroglih sto svatov. Zagotovljen je prelep poročni obred, dvorana bo okrašena s cvetjem in drugo pestro dekoracijo, poskrbeli bodo celo za plesnega učitelja, da par v prve trenutke zakona ne bo zaplesal nepripravljen.

Ženin in nevesta si bosta zvestobo obljubila v objemu narave.

Nevesta bo dobila poročno obleko, prav tako ženin. Imela bosta organizatorja poroke, ki mu bosta lahko zaupala svoje najbolj skrite želje. Zagotovljene bodo seveda torta, hrana in pijača, za pogostitev bo poskrbel Hotel Dolenj'c, pa tudi prstani, fotografiranje, snemanje in glasbena skupina. »V dvorani La Vie bomo poskrbeli za vse, saj imamo številne izkušnje s porokami, ki se odvijajo pri nas. V zadovoljstvo vseh. Pri poroki Aktualovega para, zmagovalnega para resničnostnega šova Last minute sanjska poroka, bodo seveda zraven še novinarji in televizijske kamere, da zabeležimo vse vzdušje in vso ljubezen v naši prelepi poročni dvorani. La Vie v Kostanjevici na Krki,« so povedali gostitelji poroke.

La Vie - ustvarjalci bodo poskrbeli za čarobno vzdušje.

