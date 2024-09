dolenjska

Predsednica DZ RS v Škocjanu v gosteh kot pisateljica

21.9.2024 | 10:55 | L. M., foto: Rok Petančič

Škocjan - V Škocjanu so veseli novega kulturnega hrama, ki ga bodo slovesno odprli sredi oktobra.

A v Kulturnem centru Škocjan, kot so ga poimenovali, je že potekala prva kulturna prireditev. Gostja literarnega večer, ki ga je organizirala Občina Škocjan v sodelovanju s Krajevno knjižnico Škocjan in Založbo Primus, pa je bila prva predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič.

Z Urško Klakočar Zupančič (na levi) se je pogovarjala Zala Štamcar, bibliotekarka Krajevne knjižnice Škocjan.

V goste ni prišla kot političarka, pač pa pisateljica, avtorica dveh zgodovinskih romanov Gretin greh in Sibilina sodba. Prvi roman je izšel leta 2021 in se dogaja v Sevnici oz. Lichtenwaldu v 17. stoletju.

Gostjo je pozdravil župan Jože Kapler.

Kot pove Zala Štamcar, bibliotekarka v Krajevni knjižnici Škocjan, ki se je z avtorico tudi pogovarjala, je roman med bralci izjemno priljubljen, saj je ljubezenska zgodba med bistroumno in razgledano podložnico Greto Weber in vitezom Johannom Savinškom prepletena z zanimivimi zgodovinskimi dejstvi in dogajanjem v tistem času. Tudi drugi roman, Sibilina sodba je bil lepo sprejet.

Marsikdo je domov odšel z Urškino knjigo in njenim podpisom.

Po uvodnem pozdravu župana Jožeta Kaplerja je gostja obiskovalcem, ki so napolnili konferenčno dvorano Kulturnega centra, povedala marsikaj o zgodovini, pozabavala jih je z zanimivimi zgodbicami z nekdanjih evropskih dvorov in presenetila s svojo sproščenostjo in dostopnostjo.

Po dogodku so imeli poslušalci možnost nakupa obeh knjig in številni so izkoristili priložnost, da so ob tem dobili tudi avtoričin avtogram.

