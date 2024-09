kronika

V Kerinovem Grmu pogorela počitniška prikolica

21.9.2024 | 07:20 | L. M.

Sinoči ob 21.45 je zagorela počitniška prikolica v naselju Kerinov Grm v občini Krško. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja v naravo. Prikolica je uničena..

Dve vozili trčili

Danes ponoči so gasilci PGD Veliki Podlog intervenirali z osmimi gasilci, GCGP-1 in GVM-1 v Kerinovem Grmu, kjer je gorela kamp prikolica. Nudili so pomoč pri gašenju poklicnim kolegom iz PGE Krško - Slovenija. (Foto: PGD Veliki Podlog)

Včeraj dopoldne ob 9.43 sta na Gubčevi cesti v Trebnjem trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče in pomagali policistom pri umerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zapeljal s ceste

Včeraj ob 12.21 je na cesti Novo mesto–Metlika pri naselju Vinja vas v občini Novo mesto osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so udeležene osebe v prometni nesreči pregledali na kraju nesreče, nadaljnje oskrbe niso potrebovali.

Danes zapora ceste v Sevnici

Komunala Sevnica obvešča o kratkotrajni popolni zapori prometa na parkirišču pred HTC v Sevnici (Trg svobode, spodaj) ter uporabo javne površine s parc. št. 493/32, k. o. 1379 Sevnica, za izvedbo prireditve, ki bo danes, in sicer med 6. uro in 24. uro.

