družabno

Robijeva vremenska hiška

20.9.2024 | 12:00 | Renata Mikec

Foto: POP TV

V spomin na obletnico smrti Roberta Erjavca so v njegovih krajih, na Machovi učni poti na Velikem Slatniku, postavili vremensko postajo. Glede na to, da je Robi živel za vreme, naravo in za svet okrog sebe, je na to idejo prišel njegov sodelavec na POP TV in prijatelj Rok Nosan (na fotografiji desno). »Tako kot je Robi znal priskočiti na pomoč, sem želel tudi jaz storiti nekaj, kar bi povezalo njegovo ljubezen do vremena in narave z njegovim domačim krajem. Ko sem razmišljal o tem, kako bi to lahko najbolje naredil, se mi je zdela vremenska postaja na Machovi učni poti popoln način, da ne le ohranjamo spomin nanj, ampak tudi spodbudimo ljudi k opazovanju in razumevanju vremenskih pojavov, ki so bili Robiju tako blizu,« je zapisal na Rok na družbenih omrežjih. Na fotografiji sta ob Roku še dva prognostika s Pop TV – Aleš Satler, ki mu je bil Robi vzor, in simpatična Špela Jereb. Na pobudo o postavitvi hiške sta se odzvali Mestna občina Novo mesto in Krajevna skupnost Mali Slatnik, ki sta izbrali lokacijo, sodelavci so zbrali denar za hišico, domačini pa so zavihali rokave: malo je bilo mešanja v mešalcu, malo lopat, malo dobre volje in veliko spominov.

