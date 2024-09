družabno

Anuša v Himalaji

18.9.2024 | 14:40 | Renata Mikec

Anuša Gaši, ki je v Novem mestu vodila večerne pogovore s številnimi eminentnimi gosti, si je za dopustniško destinacijo izbrala Himalajo. Odšla je v Pakistan, pod vznožje 8.126 metrov visoke gore Nanga Parbat. Najslovitejši vzpon na ta vrh je leta 1970 uspel legendarnemu Reinholdu Messnerju, ki je zastavil smer. Ta še danes velja za eno najtežjih plezalnih smeri v gorah nasploh. Deveto najvišjo goro na svetu smo si Slovenci zapomnili tudi po reševanju pokojnega alpinista Tomaža Humarja – z nje so ga leta 2005 reševali pakistanski vojaki. Od takrat se najvišje previsne stene na svetu loteva vse manj profesionalnih alpinistov, saj je prenevarna. Anušin cilj je bil bazni kamp, ki je izhodišče za mnoge alpinistične vzpone, žal premnoge z žalostnim koncem. Nanga Parbat je tehnično izjemno težko dostopen, a Anuša se je zadovoljila z nadmorsko višino nekaj več kot 4.200 metrov. »Pohodi so me vodili čez surove ledenike, spala sem v divjini in vpijala poglede na osupljivo lepo naravo. Čeprav tistega konca Himalaje ne gre podcenjevati, mi bosta Nanga Parbat in Pakistan nasploh za vedno ostala v srcu. V kraje, v katerih ne vidiš veliko zahodnih turistov, se zagotovo spet vrnem – na brezpotja, med preproste ljudi, v svet, ki ga razvoj še dolgo ne bo dosegel, in pod vršace, ki hranijo zanimive zgodbe,« nam je o popotovanju povedala Anuša. Na fotografiji je v gorski vasici Feary Meadows, v ozadju pa se bohoti Nanga Parbat.

