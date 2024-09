kronika

Gorela zapuščena zidanica

18.9.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 21.55 je v ulici Anzlova gora v Semiču gorela zapuščena zidanica. Gasilci PGD Semič, Kot-Brezje, Stranska vas, Črmošnjice, Rožni Dol in Gradnik so požar na objektu velikosti 6x8 metrov pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Semič.

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Odpirali delavnico in avto

Ob 18.31 so gasilci PGD Brežice na Bizeljski cesti na Bizeljskem s tehničnim posegom odprli vrata delavnice.

Ob 2.15 so gasilci PGE Krško v naselju Velika vas pri Krškem s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT 1, TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2.PODGORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE 1981; od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978, TP MIHOVO 1978, TP TIČNICA, TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA, izvod 3.BREZA VAS;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2, izvod 1. ČATEŽ LEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Celine Raka, nizkonapetostno omrežje – Pod Podule med 8.00 in 11.00 uro in na območju RP Raka Vinji vrh, nizkonapetostno omrežje – Smer Raka med 11.00 in 14.00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Bohor Jablance, Zakov, Bohor Dobrava in Bohor med 10.00 in 14.00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Nova vas Mokrice, nizkonapetostno omrežje – Smer Mokrice desno do picerije med 10.30 in 13.00 uro.

‹ nazaj