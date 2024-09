kronika

Osumljenec streljanja v priporu, skupno trije požari v romskem naselju

17.9.2024 | 14:50 | M. Ž.

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto so danes predstavili ugotovitve kriminalistične preiskave kaznivega dejanja poskusa uboja v naselju Šmihel v Novem mestu 8. septembra in aktivnosti policistov PU Novo mesto na varnostno obremenjenih območjih.

Z leve: Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto, France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, in Sebastjan Virant, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Ugotovitve kriminalistične preiskave je povzel France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki je povedal, da so obvestilo iz naselja Šmihel, da naj bi prišlo do streljanja in da naj bi bil poškodovan otrok, tega dne na številko 113 prejeli nekaj po 13. uri. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov PP Novo mesto in policisti Specializirane enote za nadzor državne meje, ki so opravljali naloge na območju PU Novo mesto. Na podlagi zbranih informacij so ugotovili, da je streljal 51-letni moški iz naselja, ki so ga policisti izsledili in mu odvzeli prostost.

Pištolo uperil tudi v sina in sprožil

»V okviru kriminalistične preiskave smo ugotovili, da je prišlo do nesoglasij in spora med družino osumljenega in sosedi. Vzrok spora naj bi bil očitek oziroma prepričanje 51-letnika, da je oškodovanec zoper njega podal prijavo zaradi nezakonite gradnje. Spor se je razširil še na ostale člane obeh družin. Tako je kritičnega dne kasnejši oškodovanec sorodnika 51-letnika poškropil s solzivcem, prišlo je tudi do fizičnega obračuna. Takrat pa je v spor posegel 51-letnik in s pištolo ustrelil v smeri oškodovanca. Ta je skupaj z ostalimi prisotnimi pričel bežati, 51-letnik pa je stekel za njimi in izstrelil še več strelov. Eden izmed strelov je zadel tudi otroka v nogo. Po streljanju je osumljenec pristopil do oškodovančevega sina, ki je star 17-let, vanj uperil pištolo in sprožil, vendar do strela ni prišlo,« je orisal dogajanje Božičnik in dodal, da sta se poleg v streljanju poškodovane mladoletnice lažje poškodovali še dve osebi pri begu pred strelcem.

France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto

O dogodku so obvestili preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko, obravnavo kaznivega dejanja pa so prevzeli novomeški kriminalisti. Ogledali so si kraja kaznivega, našli in zavarovali so tulce nabojev strelnega orožja, v bližini pa so našli tudi pištolo in jo zasegli. Ugotovili so, da je bila pištola ukradena leta 2013 na območju PU Celje pri vlomu v stanovanjsko hišo.

Zaradi sporov med družinama že posredovali

»Policisti so zaradi sporov med družinama posredovali že v četrtek in soboto (5. in 7. septembra). V obeh primerih so vzpostavili javni red in mir, obravnavali so kaznivo dejanje grožnje ter kršitev javnega reda in miru. Osumljenca smo v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj ogrožanja varnosti in lahke telesne poškodbe,« je dodal.

Osumljenca so dva dni po streljanju, 10. septembra, privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi dveh poskusov ubojev, dveh povzročitev lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti. »Predlagali smo odreditev pripora zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti uničenja sledov. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju za osumljenca odredil pripor,« je povedal. Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena kazen zapora od 5 do 15 let, za povzročitev splošne nevarnosti do pet let, za povzročitev lahke telesne poškodbe pa do treh let.

Po streljanju požari

V nedeljo, ko so se v naselju zaključile policijske aktivnosti, povezane s streljanjem, so bili policisti obveščeni še o požaru stanovanjske hiše, ki je bila v lasti osumljenca. Gre za kaznivo dejanje požiga, materialne škode je bilo za okoli 20.000 evrov. »Z ogledom pa smo uspeli zavarovati materialne dokaze, ki nam bodo omogočili tudi identifikacijo požigalca,« je povedal Božičnik.

A miru v romskem naselju ni bilo. V torek, 10. septembra je bila policija ponovno obveščena o požaru počitniške prikolice v dopoldanskem času, v večernih urah pa je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Obe sta bili v lasti osumljenca, ki je bil takrat že v priporu. V obeh primerih so opravili oglede požarišč, kriminalistična preiskava je še v teku in po zaključku bodo o ugotovitvah bodo seznanili tožilstvo.

Policija okrepila aktivnosti

Sebastjan Virant, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto, je predstavi okrepljene aktivnosti policistov na varnostno obremenjenih območjih na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini. Na območju Policijske uprave Novo mesto so v prvi polovici leta obravnavali povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin pa tudi gostitev nasilnih ravnanj posameznikov na prireditvah in na drugih javnih krajih in kršitev, ki so motile občane. To so predvajanje glasne glasbe, kurjenje odpadkov, streljanjem v zrak, poškodbe javne infrastrukture. »Največ tovrstnih ravnanj smo zaznali na območjih občin Šentjernej, Škocjan in Brežice,« je dejal.

Sebastjan Virant, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto

S prilagojeno organizacijo dela in prerazporejanjem policistov iz drugih policijskih postaj PU Novo mesto so okrepili prisotnost na območjih, ki so varnostno bolj obremenjena. Pri zagotavljanju javnega reda, kontroli cestnega prometa in preprečevanju kaznivih dejanj so poleg policistov sodelovali tudi kriminalisti Sektorja kriminalistične policije, policisti Posebne policijske enote PU Novo mesto, vodniki službenih psov PP VSP Novo mesto in policisti konjeniki. Širše območje so pregledovali tudi s pomočjo policijskega helikopterja. »Ker se omenjene občine nahajajo ob avtocestni povezavi, so na tem delu pogosteje prisotne patrulje specializirane enote za nadzor državne meje in specializirane enote za nadzor prometa,« je dodal.

Od julija skoraj 6.000 različnih ukrepov

Okrepljene aktivnosti izvajajo od meseca julija in v tem času so izvedli 5.945 različnih ukrepov. »Policisti, ki so dnevno prisotni na varnostno obremenjenih območjih, so opravili številne razgovore s prebivalci in predstavniki lokalnih skupnosti, jih obveščali o aktivnostih ter jih spodbujali k prijavam kaznivih in drugih motečih ravnanj,« je povedal Virant.

S področja javnega reda in miru so na varnostno obremenjenih območjih opravili 327 intervencij in kršiteljem izdali 125 plačilnih nalogov. Obravnavali so 21 kršitev predvajanja glasne glasbe in vzpostavili javni red, dvanajst kršiteljev so zaradi nadaljevanja s prekrškom pod vplivom alkohola in neupoštevanja ukaza policista odredili pridržanje do iztreznitve.

V 399 primerih so v okviru zakonsko določenih pogojev ugotavljali identiteto oseb. Zaradi gostitve tatvin poljščin so opravili kontrole območjih, kjer so tudi v preteklosti obravnavali tatvine in pri nadzoru uporabljali brezpilotne letalnike. »V 177 primerih smo ugotovili kršitve iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov, katerim smo podali predloge za uvedbo postopkov. To so primeri zanemarjanja otrok, neobiskovanje osnovne šole, kurjenje in sežiganje odpadkov.«

S področja prometne varnosti smo na varnostno obremenjenih območjih in v neposredni bližini ustavili in kontrolirali 3.569 vozil in ugotovili 1.139 kršitev voznikov in zoper njih ukrepali. V 24 primerih so tudi zasegli vozila, saj vozniki niso izpolnjevali pogojev za udeležbo v cestnem prometu.

S področja preventivne dejavnosti so policisti opravili 573 kontrol v trgovskih centrih in 244 na kopališčih, kjer so s svojo prisotnostjo preprečevali odklonska ravnanja in zaposlene seznanjali z ukrepi za zagotavljanje varnosti. Na podlagi odredb pristojnih organov so privedli 47 oseb, opravili so tudi 13 hišnih preiskav.

Zaradi prisotnosti policije manj kršitev

»Policisti na teh območjih nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj in izboljšanje občutka varnosti ljudi. Zaradi stalne prisotnosti policije je manj kršitev, kar pozitivno ocenjujejo tudi okoliški prebivalci,« je poudaril Sebastjan Virant in še izpostavil, da so v tem obdobju poostreno nadzirali in varovali tudi vse tradicionalne javne prireditve, kot je Koprivniška noč, Jernejevo, Slovo poletju, Noč na Krki, Straška jesen, kjer pa niso obravnavali množičnih kršitev javnega reda.

‹ nazaj