V bolnišnici otrok, gorela hiša osumljenca streljanja

8.9.2024 | 20:20 | M. Ž.

Novo mesto - Poročali smo že o današnjem incidentu v novomeškem romskem naselju Šmihel, na Policijski upravi Novo mesto so pred kratkim predstavili nekaj dodatnih podrobnosti.

Nekaj podrobnosti o današnjem strelskem incidentu v romskem naselju Šmihel je podal Robert Perc, vodja OKC na PU Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Kot je povedal Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra PU Novo mesto, so policisti klic o streljanju v romskem naselju Šmihel na številko 113 prejeli ob 13.14. O tem je bil obveščen tudi Regijski center za obveščanje na številki 112, nekaj minut kasneje pa so bili obveščeni še o goreči hiši v istem naselju. Ob prvih prijavah so zaprosili za reševalce, ker naj bi bila ena oseba poškodovana.

Prve policijske patrulje so na kraju odvzele prostost 51-letnemu osumljencu streljanja ter vzpostavile javni red in mir, da so lahko nato varno posredovali tudi reševalci. »Ti so na urgenco odpeljali eno osebo, ki je bila poškodovana s strelnim orožjem - gre za otroka, ki po do sedaj znanih podatkih ni v življenjski nevarnosti. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je bila naključna žrtev streljanja,« je povedal Perc.

Po dogodku se je na urgenci zglasilo še nekaj oseb z lažjimi poškodbami. Kako so nastale, bodo ugotovili v preiskavi, je dodal.

Požig iz maščevanja

Za policisti in reševalci so na kraj prispeli še gasilci, ki so požar stanovanjske hiše omejili in pogasili. Nastalo naj bi za okoli 20.000 evrov škode. »Policisti sumijo, da gre za maščevalni odziv ostalih prebivalcev na streljanje,« je dejal Perc. Gre namreč za hišo 51-letnika, ki so ga policisti pridržali. V preteklosti pa so ga že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Policisti so kraj dogodka zavarovali, omejili gibanje, zagotovili varnost prebivalcem in del sil napotili tudi na novomeško urgenco, da bi preprečili morebitne kršitve javnega reda in miru in eskalacijo nasilja, a ukrepanje ni bilo potrebno. Na območju Novega mesta je povečano število policistov iz različnih enot novomeške uprave, poleg novomeških patrulj še prometni policisti in vodniki službenih psov, in dodatnih patrulj državne specializirane enote za nadzor državne meje. Aktivirali so tudi helikopter slovenske policije, ki je opravljal operativne in preventivne naloge na varnostno obremenjenih območjih.

»O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko, komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave pa opravlja ogled kraja in izvaja druga nujna preiskovalna dejanja zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja poskusa uboja in požiga,« je povedal Robert Perc in dodal, da so vsi vpleteni v dogodek iz romskega naselja, zaradi interesa preiskave pa več podrobnosti primera ne morejo povedati.

