Predali novo vozilo Zavodu Sopotniki

17.9.2024 | 08:40 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško

- Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je včeraj simbolično predal novo vozilo v uporabo Zavodu Sopotniki, ki skrbi za brezplačne prevoze starejših občanov. Predaja novega avtomobila je pomemben korak k še učinkovitejši izvedbi prostovoljnih prevozov, ki so ključnega pomena za številne starejše občane v mestni občini Krško, ki potrebujejo prevoz k zdravniku, v trgovino ali na druge opravke, so ob tem zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

Zavod Sopotniki v mestni občini Krško že uspešno deluje, vendar so se potrebe uporabnikov s časom povečale. Trenutno sedem prostovoljcev pomaga kar 507 uporabnikom, kar kaže na izjemno povpraševanje po teh storitvah. Prejšnje vozilo, s katerim so izvajali prevoze, je bilo staro 15 let in že dotrajano, zato je nova pridobitev še toliko bolj dobrodošla, sporočajo z občine in dodajajo, da bo novo vozilo prispevalo k večji varnosti tako za prostovoljce kot za uporabnike, kar bo pomembno izboljšalo kakovost celotne storitve. Poleg tega je Mestna občina Krško že lani poskrbela za zaposlitev koordinatorja projekta Zavoda Sopotniki, kar je dodatno pripomoglo k boljši organizaciji in koordinaciji prevozov.

Ob predaji ključa Tomažu Brečku, koordinatorju brezplačnih prevozov za starejše na krški enoti Centra za socialno delo Posavje, je župan Janez Kerin prostovoljcem in uporabnikom zaželel veliko varnih in prijetnih kilometrov. Vrednost vozila je sicer znašala nekaj manj kot 20.000 evrov.

Direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik je ob tem še dejal, da so prostovoljci s prejšnjim avtomobilom opravili 4.258 prevozov oz. 205.000 kilometrov ter izrazil zadovoljstvo, da je Mestna občina Krško nabavila novo vozilo. »Ta storitev obstaja zato, ker so prostovoljci pripravljeni pomagati starejšim in ker so ti prepoznali, da je to vredno početi. Ker gre za prostovoljsko rešitev, pomeni, da gre za boljšo rešitev. Prostovoljci to počnejo zato, ker hočejo pomagati,« je poudaril. Ob predaji novega vozila je zbrane nagovorila tudi direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rabzelj. Izpostavila je pomembnost projekta Zavoda Sopotniki za starejše občane in poudarila, kako ključna je podpora lokalne skupnosti ter prostovoljcev pri zagotavljanju teh prevozov, ao zapisali na MO Krško.

Po uradni predaji novega vozila se je župan preizkusil še v vlogi prostovoljca in odpeljal uporabnika na kavo. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je namreč tudi letos potekala vseslovenska akcija "Župani za volani", ki jo organizira Zavod Sopotniki.

