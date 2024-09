kronika

FOTO: Z avtom s ceste in v jašek

17.9.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.38 je pri Gornjem Pijavškem, občina Krško, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in obstal na obcestnem jašku, v katerega so se iztekale motorne tekočine. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi. S pivniki so preprečili nadaljnje iztekanje v kanalizacijo. Poškodovanih ni bilo.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Cesta spet prevozna

Na relaciji Kostanjevica na Krki - Zameško je reka Krka pred dnevi poplavila cestišče. A včeraj v dopoldanskem času je dežurni delavec CGP že lahko odstranil signalizacijo o zapori ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA ČRNOMELJ na izvodu ZRAČNO SKS NA DROGU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od:

- 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 3 izvod 2. ROSJE;

- 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS, izvod 2. PROTI CERKVI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA, izvod 3. BREZA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Nemška gora med 8:00 in 12:00 uro in območje TP Brezovska gora, nizkonapetostno omrežje – Drenovec med 12:00 in 15:00 uro; na področju Krško z okolico na območju TP Tršlavec, nizkonapetostno omrežje – Žabkar med 9:00 in 12:00 uro; na področju Brežice z okolico na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Bracanovič levo med 8:30 in 11:00 uro in TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Slivšek med 8:30 in 12:30 uro; na področju Sevnica z okolico pa na območju TP Pekel Hočevar, nizkonapetostno omrežje – Pekel Hočevar med 8:00 in 14:00 uro.

‹ nazaj