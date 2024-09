novice

Na našem območju več vojaških usposabljanj in vaj

16.9.2024 | 18:15 | M. K.

V Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki se danes začenja drugi del niza vojaških vaj Preskok 24. Širša območja Cerkelj ob Krki, Mirnske doline, Zbur pri Škocjanu in Počka pa bodo zaradi usposabljanja kontrolorjev združenih ognjev do četrtka preletavali helikopterji Cougar in letala Pilatus.

Simbolna slika (Foto: postanivojak.si)

Niz vojaških vaj Preskok 24, ki se odvija pod geslom Odvračanje, odzivnost, obramba, je namenjen preizkusu kriznega odzivanja sil Slovenske vojske skladno z načrtom delovanja Slovenske vojske v naraščajočem spektru konflikta. "Pripadniki sil Slovenske vojske s tovrstnim urjenjem ohranjajo bojni karakter in usposobljenost za nacionalno ter kolektivno obrambo," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za obrambo.

Vaje se sicer odvijajo v treh delih. V prvem, majskem delu so preverili postopke alarmiranja in odzivanje v primeru protiterorističnega delovanja. V zadnjem, tretjem delu pa bodo med 21. in 30. oktobrom pripadniki Slovenske vojske sodelovali na mednarodni vojaški vaji, ki je namenjena uskladitvi načrtovanja delovanja Slovenske vojske z načrti v okviru kolektivne obrambe. Niz vaj se bo končal z izvedbo vojaške vaje Kleščman 24, ki je načrtovana kot računalniško podprta vaja bataljona in je združena taktična vaja rodov s četnim bojnim streljanjem s ciljem preverjanja integracije ter delovanja v okviru kolektivne obrambe, so pojasnili na ministrstvu.

Na nekaterih vajah iz niza bodo poleg pripadnikov različnih enot Slovenske vojske sodelovali tudi strokovnjaki iz obrambno-varnostnega sistema Republike Slovenije ter pripadniki zavezniških in partnerskih vojsk.

V prvi polovici oktobra se bodo odvijale povezane vaje: mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava (vaja poveljstva in enot v gorskem bojevanju) in Zdravstveni ščit (urjenje postopkov zdravstvene zagotovitve na bojišču) ter vaja Zaliv (urjenje enot iz nadzora in zaščite akvatorija), še napovedujejo na ministrstvu.

Usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev

Na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline, Zbur pri Škocjanu in Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna pa do četrtka poteka usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.

Med usposabljanjem bodo v določenih časovnih intervalih med 9. in 23. uro glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letalnikov ta območja preletavali helikopterji Cougar AS 532 AL in letala Pilatus PC-9 Slovenske vojske.

V centru kontrolorjev sicer do 11. oktobra poteka šesttedenski tečaj, ki se ga udeležuje pet pripadnikov oboroženih sil iz štirih partnerskih in zavezniških držav. Slovenska vojska namreč po vzpostaviti akreditiranega, regionalnega in večnacionalnega Centra kontrolorjev združenih ognjev, ki deluje na letališču Cerklje ob Krki, izvaja že 15. mednarodni tečaj. Sestavljen je iz teoretičnega dela, na katerem slušatelji pridobijo znanje za izvajanje nalog kontrolorja, in praktičnega dela na terenu, kjer pridobljeno znanje urijo in preverjajo z navajanjem letalnikov in drugih oborožitvenih sistemov Slovenske vojske, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za obrambo.

