Od garažne delavnice do uspešnega podjetja

16.9.2024 | 19:00 | D. Stanković

Novo mesto - Podjetje Tabakum je minuli teden v Kulturnem centru Janeza Trdine slavnostno obeležilo pol stoletja obstoja in se hkrati poklonilo ustanovitelju podjetja, pokojnemu Blažu Tasevu.

Slovesnost ob 50-letnici podjetja Tabakum (Foto: Arhiv Tabakuma)

Iz kraja Kočani na Severu Makedonije je Tasev leta 1966 prišel v Slovenijo in najprej delal kot vajenec v delavnici za servis in proizvodnjo akumulatorjev, leta 1974 pa v novomeški Kandiji odprl svoje podjetje, takrat še garažno akumulatorsko delavnico. A ta je postajala vse bolj tesna, saj je bil Tasev poln načrtov in novih idej.

Tako se je podjetje leta 1991 preselilo na Cikavo. »V dogovoru s poslovnimi partnerji s Švedske je oče postavil stavbo, oni pa naj bi dobavili stroje za proizvodnjo akumulatorjev. A ko so leta 1991 prišli na obisk in vprašali, kje je vojna, je oče, ki se je znal včasih malo nerodno izraziti, dejal: Tukaj čez hrib. Takrat so namreč na hrvaški strani meje še potekali boji. Švedi so se takrat iz zgodbe umaknili,« pripoveduje direktor Tabakuma, Blažev sin Goce Tasev.

Goce Tasev pred vrtno-kmetijskim centrom na Cikavi

Akumulatorji, kmetijski stroji, orodje ...



Naenkrat je imel Tasev na Cikavi veliko prazno stavbo. Razmišljal je v smeri, da je kmetijstvo v tem koncu gonilna sila, zato se je odločil, da odpre trgovino s kmetijskimi stroji in pripomočki, ki jih je takrat v mladi, samostojni Sloveniji primanjkovalo. »Takrat v obtoku tudi ni bilo prav dosti denarja in je šlo bolj za kompenzacije, tako smo od naših veleprodajnih kupcev za akumulatorje namesto denarja dobili kmetijske stroje,« začetke kmetijske trgovine opisuje Goce Tasev.

Ko je stvar prerasla napol obrtniške okvirje, so leta 2008 čez cesto, na sedanji lokaciji, zgradili nov trgovsko poslovni objekt, v katerem je vrtno-kmetijski center. Tabakum, ki trenutno zaposluj šestnajst ljudi, na leto ustvari okoli štiri milijone evrov prometa.

Večino prodaje ustvari v Sloveniji, sledijo Hrvaška in države nekdanje Jugoslavije, poslovni partnerji pa segajo od Slovenije, Nemčije, Italije in Norveške vse do Amerike in Japonske. »Japonci zelo dobro razumejo naš razgiban teren z velikimi nakloni. Tako smo zastopniki njihovih strojev za košnjo na zahtevnih terenih za območje celotne nekdanje Jugoslavije,« dodaja Tasev.

Energetsko samozadostni



Tabakum je med drugim vodilni dobavitelj nemških akumulatorjev Moll in slovenskih akumulatorjev Vesna. Med prvimi je pred leti vzpostavil skupinsko shemo za zbiranje izrabljenih svinčenih akumulatorjev, več kot 25 let je ekskluzivni distributer gozdarskih vitlov in prikolic iz Norveške.

V zadnjih letih je podjetje pridobilo zastopstva za olja in maziva hrvaških in srbskih proizvajalcev, bilo pa je tudi prvo, ki je slovenskemu trgu predstavilo tekstilne verige za sneg in led. Ob tem vse bolj raste tudi kmetijski in vrtni program.

Kot dodaja Tasev, želijo postati energetsko čim bolj samozadostni. Tako so lani postavili sončno elektrarno s hranilnikom energije, ki jo nameravajo še povečati, da bodo z njo pokrivali tudi zimske potrebe. Razmišljajo pa tudi o širitvi dejavnosti oziroma novih projektih na področju trajnosti.

Ob jubileju je podjetje izdalo tudi knjigo z naslovom Deček z riževih polj, posvečenu življenju in delu Blaža Taseva. Avtor knjige je Tasev dolgoletni prijatelj Janez Pezelj.

Goce Tasev s knjigo Deček z riževih polj, ob portretu očeta.

