Od gledališčnikov do priljubljene pisateljice Dese Muck

16.9.2024 | 13:40 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarjeta - V Šmarjeti se je pred 124 leti rodil Jože Karlovšek (1900–1963), narodopisec, strokovnjak za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, poklicni gradbenik in slikar. Življenje je posvetil raziskovanju slovenskega ornamenta.

Desa Muck, ki je že dve desetletji Mokronožanka, je srečna s svojim možem Igorjem Blažino.

Izdal je več knjig in strokovnih člankov o slovenski hiši, slovenskem ornamentu, stavbarstvu. Povzpel se je med najvidnejše slovenske raziskovalce ljudskega blaga v gradbeništvu in slikarstvu ter s samosvojim načinom dela oral ledino na tem področju.

Da bi ohranili spomin na velikana slovenske narodopisne dediščine in da bi ohranjali kulturno dediščino, ki jo je zapustil, sta konec tedna Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice in Občina Šmarješke Toplice pripravila že 3. Karlovškove dneve.

Zaradi deževnega vremena so na zanimive dogodke povabili v kulturno dvorano, sicer bi potekali na Karlovškovem trgu.

Mladi gledališčniki Happy Healthy Hairy iz Ljubljane so navdušili Šmarječane.

3. Karlovškove dneve so otvorili s stand up komedijo Lucije Ćirović. Sledila je zabava z improvizacijskim gledališčem Happy Healthy Hairy iz Ljubljane – mladi so navdušili občinstvo; nato pa so obiskovalci lahko uživali še v pogovornem večeru s pisateljico Deso Muck. Pri tem dogodku je sodelovala tudi Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, z gostjo pa se je pogovarjala Alenka Murgelj.

Umetniki navdušili

Z Deso Muck se je pogovarjala Alenka Murgelj iz KMJ Novo mesto.

Priljubljena in priznana slovenska pisateljica za otroke, mladino in odrasle Desa Muck, ki si je svoj novi dom pred dvema desetletjema našla na Dolenjskem, v Mokronogu, je brez dlake na jeziku in s svojim značilnim humorjem govorila o svojem gledališkem in literarnem ustvarjanju, ki je zelo bogato, saj je izdala že skoraj 70 knjig. Navdihov in tem za pisanje ji ne zmanjka, saj jo zanima življenje, ljudje, narava in zlasti v zadnjem obdobju živali.

Marsikaj zanimivega je povedala o sebi, ljubezni in prijateljstvu, kako se je privadila v Mokronogu in kako doživlja Mokronožane, pa kako preživlja upokojenske dni itd., o čemer boste lahko več prebrali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Spomin na Karlovška ostaja

Katarina Karlovšek

Karlovškova družina je vesela in hvaležna, da v občini Šmarješke Toplice gojijo spomin na Jožeta Karlovška in da Karlovškovimi dnevi postajajo tradicionalni.

Vnukinja umetnika Jožeta Karlovška Katarina Karlovšek je vesela, da so v Šmarjeti tako ponosni na svojega rojaka, hvaležna pa je tudi županu mag. Marjanu Hribarju, da Karlovškovo ime ohranjajo tako živo.

»Če bi moj dedek živel danes, bi bil multi umetnik, saj je bil dejaven na mnogih področjih, najbolj na razvoju in proučevanju slovenskega ornamenta, ki je den najlepših na svetu. Slovenski ornament je zgodba slovenskega naroda in mi si prizadevamo, da ga ohranjamo, skušamo pa ga pripeljati do ljudi. Pomembno nam je, da ga sprejemajo tudi mladi, kot nekaj slovenskega, samo našega,« pove Katarina.

Občinstvo z županom Marjanom Hribarjem na čelu je uživalo.

Jože Karlovšek je zbral in zarisal okrog 3 tisoč ornamentov, posvetil jim je vse svoje življenje. »Zato je prav, da mi to ohranjamo še naprej in da se vračamo k svojim koreninam, hkrati pa da si dovolimo, da imamo krila in poletimo v svet,« je povedala. Karlovškova družina je namreč poskrbela za kolekcijo darilnih izdelkov Slovenski ornament.

Karlovški ornamenti so našli svoje mesto tudi v knjigi Dese Muck Miklova Zala, ki jo je priredila za otroke. »To je lep knjižni izdelek, ki je tradicionalno slovenski, a pripravljen za sodobno branje,« pove Katarina Karlovšek.

