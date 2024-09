kronika

FOTO: Veliko pijanih, prehitrih, z dolgimi prsti in težko pestjo

16.9.2024 | 12:50 | M. K.

V soboto nekaj pred 17.30 se je zgodila huda prometna nesreča v Dečnem selu. 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Globokega proti Artičam, je v Dečnem selu zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v robnik in brežino ter se prevrnil. Hudo poškodovanega 26-letnika so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Še veliko prehitrih

V petek nekaj pred 10. uro se je zgodila prometna nereča na cesti med Rako in Smednikom. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 22-letna voznica osebnega avtomobila vozila v smeri proti Smedniku. Zaradi prevelike hitrosti je na mokrem vozišču izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. 22-letnica se je v nesreči lažje poškodovala, danes poročajo s PU Novo mesto.

Med Rako in Smednikom (Foto: PGE Krško)

O prometni nesreči z udeležbo tovornega in osebnega vozila v Pogancih na območju Novega mesta so bili policisti obveščeni v petek nekaj po 11. uri. Za nesrečo je odgovorna 18-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v tovorno vozilo, ki ga je vozil 59-letni državljan Hrvaške. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče in dve prav tako 18-letni potnici so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper 18-letno voznico začetnico bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Poganci (Foto: FB PKD)

V soboto okoli 8. ure je na območju Ragovega 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v poslovni objekt. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,33 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika, pri Velikem Cerovcu. 75-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške je vozil iz smeri Metlike proti Novem mestu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Lažje poškodovanega voznika in prav tako lažje poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 75-letniku so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

V brežino (Foto: FB PKD)

Včeraj nekaj po 14. uri je na cesti Novo mesto - Metlika pri Jugorju pri Metliki 52-letni voznik kombija nemških registrskih oznak zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino in se večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče in lažje poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da so bile na kombiju nameščene neprimerne in izrabljene pnevmatike. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so državljanu Nemčije izrekli globo.

Nemec se je prevrnil s kombijem. (Foto: FB PKD)

Nesrečo zakrivila voznica začetnica

V petek nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Gorenjimi Jesenicami in Puščavo. 18-letna voznica začetnica je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 47-letna voznica. Obe lažje poškodovani voznici so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročiteljico nesreče bodo uvedli prekrškovni postopek.

Med Gorenjimi Jesenicami in Puščavo (Foto: PGD Trebnje)

Povzročitelj nesreče z 2,7 promilia alkohola

Sinoči okoli 20.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Bruni vasi. 38-letni voznik osebnega avtomobila Fiat punto je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 51-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,31 miligrama alkohola, so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Zoper njega bodo trebanjski policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Ukrepali bodo tudi zoper sopotnika v njegovem vozilu, ki se je neprimerno vedel, vmešaval se je v postopek in ni upošteval ukazov policistov.

Posledice nesreče v Bruni vasi (Foto: PGD Trebnje)

Voznik kombija z 1,9 promila alkohola

V petek okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika kombija, ki naj bi vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Sevnica so se takoj odzvali, kršitelj izsledili in ustavili v Šentrupertu. Med postopkom so ugotovili, da gre za 52-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramova alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče z 1,3 promila alkohola

V soboto okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča pri Ručetni vasi. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nezanesljivo z 2,3 promila alkohola

Na območju Muhaberja so policisti PP Novo mesto v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima 64-letnik v litru izdihanega zraka 1,10 miligramova alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli štirikolesnik

Med kontrolo prometa pri naselju Hudo so policisti PP Novo mesto včeraj okoli 18.30 ustavili voznika štirikolesnika iz Brezja. Z vozilom je upravljal 14-letnik iz Brezja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na štirikolesniku pa je prevažal 36-letnega očeta. Neregistriran in nezavarovan štirikolesnik so zasegli in zoper 36-letnika na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Otoški cesti v Novem mestu je med 11. 9. in 13. 9. nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 100 litrov goriva.

V Ručetni vasi je med 11. 9. in 13. 9. neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Iz enega objekta ni ničesar odnesel, iz drugega pa je ukradel suhomesnate izdelke. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode.

Na Trdinovi ulici v Novem mestu je v petek zvečer nekdo vlomil v poslovne prostore. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 12. 9. in 14. 9. je v Semiču neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo. Ukradel je televizijski sprejemnik, dva daljnogleda, starejšo puško, prenosno polnilno baterijo in dokumente. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

V Starem gradu v Podbočju je v soboto nekdo s strehe počitniške hiše potrgal bakrene snegolove in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Na Slinovcah na območju Krškega je med konec tedna neznanec vlomil v dve počitniški hiši in ukradel zračno puško. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru v Ždinji vasi nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v predalu izmaknil 350 evrov. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.400 evrov.

Dva nasilneža pridržali

Policisti PP Krško so v noči na soboto zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v zasebnem prostoru na območju Rake. 34-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, je večkrat udaril družinske člane in jim grozil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval navodil in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Policiste PP Novo mesto so včeraj popoldne poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer je pijan kršitelj razbijal po hiši in grozil družinskim članom. 41-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Dobil bo plačilni nalog.

Posredovali zaradi pretepov

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o pretepu pred gostinskim lokalom v Leskovcu pri Krškem. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so zoper dve osebi uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so identiteto vpletenih in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje izvedli ustrezne ukrepe, pravijo na PU.

Trebanjski policisti pa so v soboto zvečer posredovali zaradi pretepa v naselju Vejar. Ugotovili so, da je 30-letnega oškodovanca neznanec z ostrim predmetom lažje poškodoval po hrbtu. Moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vandalizem na novomeški tržnici

Včeraj popoldne so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da naj bi zagorelo na tržnici v Novem mestu. Ugotovili so, da so neznanci zažgali leseno mizo in pobegnili. Na podlagi opisa so dva osumljenca izsledili na območju Grma. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz Novega mesta in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Prijeli šest tihotapcev, ki so prevažali 30 ilegalnih migrantov

Policisti PP Metlika so v petek okoli 12. ure v Metliki kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volvo XC60 italijanskih registrskih oznak. 45-letni državljan Turčije je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V bližini so ustavili tudi 41-letnega voznika osebnega avtomobila znamke BMW iz Bolgarije, ki je tujcem nudil pomoč pri nedovoljenem prehodu.

V petek nekaj po 22. uri so policisti PP Metlika v Drašičih ustavili voznika osebnega avtomobila Ford C-max italijanskih registrskih oznak. 58-letni državljan Velike Britanije v voziluje prevažal pet Turkov.

Na območju Smednika so policisti včeraj nekaj po 7. uri ustavljali voznika osebnega avtomobila Nissan qashqai srbskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in po naselju vozil 90 km/h. Zapeljali so za njim in ga ustavili. Ugotovili so, da 36-letni voznik in 47-letni sopotnik, oba iz Srbije, v vozilu prevažata deset državljanov Turčije.

V minuli noči so pri Krasincu policisti PP Metlika kontrolirali voznika osebnega avtomobila Škoda superb bosanskih registrskih oznak. 35-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal deset državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Dvema državljanoma Srbije, državljanu Turčije, državljanu Bolgarije, državljanu Velike Britanije in državljanu Bosne in Hercegovine so kriminalisti odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila . S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 30 državljani Turčije še potekajo.

V tem vozilu je tihotapec prevažal deset tujcev. (Foto: PP Metlika)

Policisti so poleg tega med 13. 9. in 16. 9. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Jereslavec, Slovenska vas, Velika Dolina, Kapele, Jesenice, Podgračeno, Župelevec, Orešje na Bizeljskem, Brežice) prijeli 187 državljanov Sirije, 82 Afganistana, 18 državljanov Maroka in Pakistana, 15 Turčije, 14 Indije, 11 Iraka, deset Bangladeša, šest Kitajske, pet državljanov Senegala in Nepala, šest Šrilanke, štiri Alžirije, tri državljane Egipta in Nigerije, dva državljana Rusije, Južnoafriške republike in Kameruna ter po enega državljana Sierra Leoneja, Libije, Tunizije, Irana in Burkina Faso. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Paunoviči) so prijeli dva državljana Palestine, Tunizije in Egipta in na območju PP Metlika deset državljanov Turčije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 13. 9. in 16. 9. posredovali v 231. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 700 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila, dve nesreči, v katerih so se udeleženci hudo poškodovali, pet nesreč z lažjimi telesnimi poškodbami in 18 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 33. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

