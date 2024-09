kronika

Na streho in v smrt

15.9.2024 | 08:20 | I. V.

Novo mesto - Ob 18.41 je na cesti Metlika-Novo mesto pri kraju Dole, občina Metlika, osebno vozilo trčilo v brežino. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so dve osebi prepeljali na pregled v zdravstveni dom Metlika in ugotovili, da nista poškodovani.

Ob 18.46 je na cesti Trebnje-Mirna pri kraju Dol pri Trebnjem, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Voznik se je v nesreči smrtno poškodoval. Posredovali so reševalci službe nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ZD Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče ter pomagali usmerjati promet. Kot poročajo policisti, se je prometna nesreča zgodila v soboto okoli 19. ure. Policisti so ugotovili, da je 61-letni voznik osebnega avtomobila na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino in v prometno signalizacijo, zapeljal v jarek in se prevrnil na streho, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Voznik osebnega avtomobila je letos druga smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto. Julija je v prometni nesreči umrl kolesar, so navedli.

S posledicami deževja in naraslih voda reševalci včeraj niso imeli veliko dela. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec na reki Krki pod mostom pri gradu Otočec in mostom med naseljema Otočec in Gumberk odstranili naplavine vejevja in drevja. Na lokalni cesti Brestanica-Anže-Gorica podrto drevo onemogočalo promet. Za odstranitev le-tega je poskrbel dežurni pri podjetju Kostak Krško.

