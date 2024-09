družabno

Kek se vrača

16.9.2024 | 11:45 | Renata Mikec

Foto: Rok Nose

Franci Kek, nekdaj uspešen košarkar, potem pa dolga leta komentator na domačih tekmah Košarkarskega kluba Krka Novo mesto, se spet vrača pred mikrofon. Vesel je, da se je z novim vodstvom dogovoril za delo, ki ga je od nekdaj rad opravljal, komentiranje tekem pa vselej sprejel kot resno in odgovorno delo. V času, ko so na Hrvaškem počastili spomin na leta 1993 tragično preminulega odličnega košarkarja Dražena Petrovića, se je tudi Kek spomnil časov, ko so se novomeški košarkarji srečali z njim leta 1981 v Sarajevu na kadetskem prvenstvu Jugoslavije kot prvaki Slovenije, in prav Franci Kek je bil takrat kapetan novomeške ekipe. Košarka je vse do danes obdržala sijaj njegove velike ljubezni, zdaj pa se bo – po krajšem predahu – z njo spet družil tudi ob igrišču novomeške ekipe kot hudomušen komentator. Navijači so ga pogrešali in so se ga vidno razveselili že na nedavni prijateljski tekmi z zagrebškim Dinamom.

