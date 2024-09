kronika

Tudi zvečer počilo na cesti

16.9.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.31 sta pred Bruno vasjo, občina Mokronog Trebelno, trčili osebni vozili. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in pomagali policiji.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA na izvodu VIATOR ŽEL. POSTAJA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI na izvodu GOR.SUHOR;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA na izvodu VIATOR ŽEL. POSTAJA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE 2 na izvodu LOKVE S.O.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IC BETI;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Proti KZ;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Cankarjeva cesta;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR, izvod Suhor;

- od 11:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA izvod 1. LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE, izvod 3. POD TP LEVO;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 7. JERŠIN .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS 1997;

- od 7:30 do 11:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE, izvod 4. NNO VINA GORICA PROTI CERKVI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Čistilna Mirna med 8:00 in 11:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Silovec, Sveti Janez, Curnovec in Sromlje vas v ponedeljek, 16. septembra 2024, predvidoma med 8:30 in 11:00 uro, na območju transformatorske postaje Pišece, nizkonapetostno omrežje – Pavlova vas v ponedeljek, 16. septembra 2024, predvidoma med 8:30 in 12:00 uro, na območju transformatorske postaje Prilipe v ponedeljek, 16. septembra 2024, predvidoma med 11:30 in 13:00 uro, na območju transformatorske postaje Reštanj, nizkonapetostno omrežje – Belo proti Mali kamen v ponedeljek, 16. septembra 2024, predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

