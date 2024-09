kronika

Pretok Krke se že zmanjšuje

14.9.2024 | 11:00 | ARSO, I. V.

Novo mesto - Reka Krka se razliva vzdolž celotnega toka, vendar se njen pretok že počasi zmanjšuje. Obseg poplavljenih površin v spodnjem toku se bo danes še ohranjal, zvečer in v noči na nedeljo pa se bo pričel zmanjševati, so danes dopoldne zapisali v poročilu Agencije za okolje, tako da se nam, kot kaže, tokrat še ni bati resnejših poplav.

Napoved hidrološkega stanja za danes

Pretok reke Krke na merilni postaji Soteska se je od včerajšnjega najvišjega 167 ob 15.30 znižal za 30 m3/s na 137 danes ob 10.30.

Vodostaj Ljubljanice na Barju se znižuje. Danes se bo Ljubljanica še razlivala v manjšem obsegu. Drugod po Sloveniji reke prav tako upadajo. Na severozahodu so reke srednje vodnate, v večjem delu države pa še ohranjajo veliko vodnatost. Danes in v prihodnjih dneh se bo upadanje večine rek nadaljevalo, pri čemer bo vse več rek srednje vodnatih. Danes bo Mura še počasi upadala, jutri pa bo začela naraščati. Na vtoku v državo bo naraščala predvidoma še do ponedeljka. Jutri popoldan, ponoči in v ponedeljek bo možno razlivanje Mure znotraj protipoplavnih nasipov.

Napoved hidrološkega stanja za jutri

