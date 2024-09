družabno

Skupaj tudi ob jubileju

13.9.2024 | 19:30

Star pregovor Žlahta je strgana plahta ne drži vedno. Dokaz za to sta nedvomno Robert Pešut - Magnifico in Aleksander Riznič, ki vsako priložnost izkoristita, da se podružita. Če je le mogoče, se jima pridružijo tudi drugi družinski člani. Druženja so večinoma neformalne narave, sta pa 'žlahtnika' ob odprtju fotografij Aleksandra Rizniča prvič tudi uradno skupaj stopila na oder. Zadnjič sta se družini srečali ob nedavnem jubilejnem koncertu Magnifica v Stanežičah. Na fotografiji so Aleksander s hčerko Brino in partnerico Barbaro ter Magnifico s sinom Petrom.

‹ nazaj