družabno

Magnifico v Beli krajini

22.4.2024 | 15:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jani Pavlin

V cerkvi Sv. Duha v Črnomlju so pod okriljem tamkajšnjega Javnega sklada za kulturne dejavnosti nedavno odprli razstavo ljubiteljskega fotografa Aleksandra Rizniča z naslovom Z lufta.

Riznič je ustvaril že celo serijo panoramskih fotografij Črnomlja in Bele krajine, a je tokrat na ogled postavil le del tega cikla. Njegov prijatelj in fotografski kolega Uroš Raztresen, ki je nedavno praznoval okrogli jubilej, je poskrbel, da so bile vse razstavljene fotografije profesionalno natisnjene in napete na platno, obiskovalce pa je ob razstavi navdušil tudi glasbeni gost Robert Pešut Magnifico, po duši, srcu in po maminih koreninah Belokranjec.

Aleksander (levo) je to priložnost izkoristil za skupno fotografijo.

