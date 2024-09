gospodarstvo

Terme Čatež v polletju z 1,6 milijona evrov dobička

13.9.2024 | 10:50 | STA

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je v letošnjem prvem polletju ustvarila 16,47 milijona čistih prihodkov od prodaje, kar je 9,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Medtem ko je v lanskem polletju vknjižila izgubo, je v letošnji prvi polovici leta ustvarila 1,59 milijona evrov čistega dobička.

Na mestu, kjer je februarja 2020 pogorela Cabana, Terme gradijo nov gostinski objekt. (Foto: arhiv DL; B. B.)

Skupina Terme Čatež, v kateri je poleg matične družbe še družba Del Naložbe, je beležila 10,2-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje, ki so dosegli 16,67 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 1,61 milijona evrov.

"Tako družba kot skupina Terme Čatež sta prvo polletje zaključili izredno uspešno in vstopata tudi v drugo polletje leta z visoko mero optimizma," so v poročilu, danes objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze, zapisali v Termah Čatež.

Družba Terme Čatež je med januarjem in junijem ustvarila 261.598 nočitev, kar je 3,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ob tem so izpostavili izrazito uspešen mesec maj, saj so nočitve presegle nočitve v lanskem maju za 31,4 odstotka. Družba je v polletju prodala 87.269 kopaliških vstopnic, kar je 0,5 odstotka več, ter skupaj z enodnevnimi gosti naštela 348.867 kopalcev ali 2,4 odstotka več.

Med naložbami so navedli prenovo Centra zdravja in lepote v Hotelu Terme v Grand Spa Terme in projekt dozidave zimske Termalne riviere v Termah Čatež. Ta obsega novogradnjo gostinskega objekta Cabana na območju istoimenskega pogorelega objekta, zaključek projekta pa je predviden v letošnjem zadnjem četrtletju.

