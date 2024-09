dolenjska

Kolesarska steza ob nekdanji cesti od Otočca proti gradu polna listja

12.9.2024 | 13:30

Pisal nam je bralec, ki rad kolesari, zato ga motijo neurejene oz. zapuščene kolesarske steze zunaj mesta. Opozoril je, da je na kolesarski stezi ob nekdanji lokalni cesti, ki od vasi Otočec pelje proti gradu Otočec, polno listja. Ta cesta, ki so jo pred leti zaprli za promet, je kar obljudena s pešci in kolesarji, pripeljejo se celo družine, ki avtomobil parkirajo ob pokopališču v vasi in se nato s kolesi odpravijo proti gradu in tudi naprej proti Kronovemu, kjer je cesta prav tako zaprta za motorni promet. »Mogoče bi bilo dobro malo opomniti odgovorne, da bi se to uredilo,« je še pripomnil bralec in priložil tudi fotografijo.

Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da gre za državno kolesarsko infrastrukturo, ki jo koncesionar vzdržuje skladno s pravilnikom o rednem vzdrževanju. »Smo pa koncesionarja po obvestilu občana pozvali k ponovnemu pregledu stanja vozišča. Frekventnost čiščenja poti se bo sicer dodatno povečala v jesenskem času, ko je na stezi zaradi njene umeščenosti pod drevesa več odpadlega listja,« so še navedli.

Polno listja na kolesarski stezi (Foto: bralec Dolenjskega lista)

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

