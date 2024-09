kronika

Na Kočevskem preiskana skoraj polovica kaznivih dejanj

10.9.2024 | 14:20 | STA

Ljubljana/Kočevje - Policija je danes predstavila uspešnost preiskave kaznivih dejanj na območju PU Ljubljana, dodatno podrobneje še za Kočevsko. Na območju celotne uprave je preiskanost okoli 40-odstotna, na Kočevskem okoli 50-odstotna. Z okrepitvijo policijskih sil na Kočevskem se je sicer število kaznivih dejanj tam zmanjšalo, je povedal načelnik Mario Abram.

Delo policije sta predstavila Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana; in Mario Abram, načelnik Policijske postaje Kočevje.(Foto: S. Švigelj)

Po besedah vodje oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Valterja Zrinskega je policija na območju PU Ljubljana v zadnjih dveh mesecih uspešno preiskala vrsto kaznivih dejanj. Skupno so zaradi 128 kaznivih dejanj prostost odvzeli 24 osumljencem, ki so jim tudi odredili pripor. Pri tem so izstopale tatvine, vlomi, drzne tatvine in tudi ropi.

Med drugim so preiskali vlom v prostore verske skupnosti v centru Ljubljane in poskus vloma v lekarno v Bežigradu, pri čemer so prijeli 39- in 41-letnika. Prijeli so tudi 26-letnika, ki je zagrešil pet vlomov v trgovine, drzno tatvino in rop. Zaradi vlomov v dva lokala in poskus vloma v bankomat v Bežigradu so prostost odvzeli 23- in 20-letniku ter 26-letnici.

Zaradi več tatvin koles do odvzeli prostost 42-letniku, zaradi 79 kaznivih dejanj tatvin goriva in prikrivanja pa 41-letniku. Preiskali so tudi več kaznivih dejanj drzne tatvine na območju centra Ljubljane in več vlomov v stanovanja, ki so jih izvršili štiri Hrvatje.

Storilci kaznivih dejanj so bili po besedah Zrinskega večinoma povratniki, zoper njih je bilo odrejeno pridržanje, nato tudi pripor. "V 95 odstotkih je šlo za slovenske državljane, nekaj je bilo državljanov ostalih držav članic EU, nekaj pa državljanov tretjih držav," je povedal na novinarski konferenci.

Skupaj je sicer policija na območju PU Ljubljana v zadnjih dveh mesecih obravnavala več kot 3300 kaznivih dejanj zoper premoženje, od katerih jih je do zdaj preiskala nekaj manj kot tretjino, je povedal Zrinski. Preiskanost vseh kaznivih dejanj pa je na območju PU Ljubljana več kot 40-odstotna.

Na Kočevskem preiskana skoraj polovica kaznivih dejanj

Na območju Kočevja, Ribnice in Grosupljega je po besedah načelnika kočevske policijske postaje Maria Abrama preiskana skoraj polovica vseh kaznivih dejanj. V zadnjih dveh mesecih je policija tam med drugim raziskala poskusa ropa s pomočjo noža v Grosupljem, kjer so prostost odvzeli 23-letniku. V Grosupljem so prijeli 74-letnico in 57-letnika, ki sta izvedla dve drzni tatvini hiš tako, da sta zamotila lastnike. Uspešno so preiskali rop v trgovini v Kočevju, tri vlome v hiše na območju Ribnice in tri vlome v poslovne prostore na območju Grosupljega.

Po incidentih, do katerih je poleti prišlo med Romi, krajani in policijo, je sicer policija na kočevsko-ribniškem povečala svojo navzočnost, kar se po besedah Abrama kaže tudi v upadu kaznivih dejanj. O tem, za koliko se je povečalo število policistov na njihovem območju, sicer ni želel govoriti, saj da gre za operativne podatke. "Gre pa za dinamične oblike dela, ko število policistov na terenu prilagajamo glede na potrebe skupaj s PU Ljubljana," je dejal.

Zanikal je govorice, da naj bi zaradi prezahtevnosti dela z Romi in groženj pet policistov kočevske policijske postaje nedavno podalo odpoved. "Lahko potrdim, da se soočamo s kadrovskimi težavami, da bi policisti dajali odpoved zaradi romske problematike, pa ne drži. Vsaj jaz osebno nimam podatkov o tem," je dejal.

Zanikal je tudi pisanja, da so se nedavno policisti v Kočevju zaklenili na policijsko postajo, potem ko so se tam zatekle osebe, na katere naj bi streljali Romi. Šlo naj bi za standarden postopek v nočnem času, ko policisti zaradi zagotavljanja varnosti zaklepajo vrata, tudi ob obravnavi oseb, ki pridejo k njim, so povedali na novinarski konferenci. Da se policisti niso bali Romov, po besedah Abrama dokazuje tudi to, da je dežurni policist odšel ven in jih napotil, naj gredo stran od policijske postaje.

Na vprašanje, ali ima policija trenutno na terenu dovolj pooblastil za učinkovito delo, pa je Zrinski odgovoril: "Naš cilj je, da storilce odkrijemo ter jih hitro in učinkovito procesiramo. Pri tem imamo pooblastila takšna, kakršna imamo. Če jih bomo dosledno izvajali, potem ne vidim večjih težav.''

‹ nazaj