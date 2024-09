družabno

Zvezde filma

10.9.2024 | 12:30 | Foto: M. L.

Nedavni prvi Festival evropskega filma Brežice, FEF, je v mesto nad sotočjem pripeljal številna imena, znana v filmskih krogih in tudi najširši javnosti. Kdo ne pozna Milene Zupančič (četrta z leve)? Legendarno slovensko igralko je programski direktor FEF-a Aleš Pavlin (drugi z desne, ob koordinatorici festivala Mojci Florjanič) povabil v goste ob projekciji filma Spominjam se samo srečnih dni, v katerem je zadnjič igral slovenski igralec Radko Polič. V izjemno čustvenem ozračju se je spominjala svojih srečnih igralskih in preostalih dni z Radkom Poličem, s katerim je igrala v filmih in bila nekaj časa poročena. O Poličevi vlogi v omenjenem filmu je govoril režiser Nevio Marasović, s katerim sta na festival prišli tudi (z leve) producentki Ira Cecić in Nina Petrović.

‹ nazaj