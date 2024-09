Dve zabavi za eno vstopnico: koncert in košarkarska tekma!

6.9.2024 | A. S.; M. K.

KK Cedevita Olimpija ima dolgo in bogato zgodovino, v kateri je klub pridobil veliko privržencev, ki zvesto spremljajo tekme svojega najljubšega kluba. Še posebej pa so priljubljene mednarodne tekme, saj prinašajo veliko napetosti in atraktivnosti. Da bo naslednja domača tekma v novi sezoni BKT Euro Cupa proti Umana Reyer Venezia še bolj obiskana, pa bomo poskrbeli s hudo zabavo, ki jo bomo priredili pred tekmo. 1. oktobra 2024 bomo od 18. ure dalje skupaj uživali v izjemnem glasbenem programu pred dvorano Stožice. Za nepozabno vzdušje bodo poskrbeli nekateri izmed najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov: Saša Lendero, Miran Rudan, Skater in skupina Flirrt, pridružil pa se jim bo tudi hrvaški izvajalec Lima Len z uspešnico Brajde. Za ogrevanje in dvigovanje vzdušja pa bosta poskrbeli tudi Aktualova galama in Petkova pumpa.

Ko bomo vsi dobro razpoloženi in ogreti, pa bomo od 20. ure naprej z navdušenjem navijali in spremljali košarkarsko tekmo, kjer se bo naša ekipa KK Cedevita Olimpija pomerila z italijanskim velikanom Umana Reyer Venezia.

Čaka nas nepozaben večer v odlični družbi! Za eno vstopnico boste uživali na kar dveh dogodkih!

INTERVJU: Lima Len - Imamo hit, za katerega nihče ni vedel, da ga sploh potrebujemo

Ni še navajen medijske pozornosti, slave. Posnel je trenutno najbolj poslušan glasbeni hit na Hrvaškem in v Sloveniji, hit Brajde, a se ne obnaša kot zvezdnik. Je še zelo mlad. Čisto preprost človek, celo malo boječ, zadržan. Prav nič napihnjen. Dostopen. Če ne bi imel oranžnega imagea, oranžnih očal, oranžnih hlač, oranžne majice, oranžne kape, oranžnih čevljev, bi ga komaj prepoznali. A 1. oktobra bo prišel na naš veliki glasbeni dogodek, na Pre party pred areno Stožice, kjer bodo Aktualovci in Veseljaki pripravili velik žur, pravi koncert, nato pa se bo v areni odvila mednarodna košarkarska tekma med KK Cedevito Olimpija in italijanskim klubom Umana Reyer Venezia. Bil je gost petkove Aktualove galame, kjer smo ga na kratko “zaslišali”.



Lima Len (Foto: Sašo Švigelj)

Kako dolgo se ukvarjate z glasbo?

Od leta 2011, tako, da se aktivno ukvarjam z glasbo dvanajst let, odkar sem bil star sedem let, pišem besedila.

Kaj vas pa inspirira, da pišete?

Inspiriral me je brat Dragan, bil je raper, in to se mi je takrat zdelo imenitno.

Torej ste želeli biti raper tudi vi?

Vedno sem želel biti raper, a danes imam rad glasbo vsega sveta, tako, da poslušam vse zvrsti. Če že imam talent in posluh in ritem, potem lahko ustvarjam vsakršno glasbo.

A to morda pomeni, da vas bomo v prihodnjih letih videli v milanski Scali?

Opera na afro rap bit.

Pesem Brajde ste posneli z Alenom Vitasovićem, kako je prišlo do sodelovanja z njim.

Tako, da smo snemali pesem v Beogradu. Poklicali smo Alena in takoj je pristal na sodelovanje, ker mu je bila všeč pesem. Do njega sem prišel preko mojega prijatelja Danijela Mucarde.

Kako, da ste izbrali ravno njega?

Moja mama je bila oboževalka pevca Alena Vitasovića. Po njem sem bodil ime. Zato, in zato, ker je odličen pevec, se mi je zdel odlična izbira, in sem rekel, ali bo Alen ali pa nihče. Potem bi bil že rajši sam. On je vendarle istrska legenda.

Ste pričakovali, da bo pesem Brajde postala takšen hit?

Če sem čisto iskren, nisem pričakoval, ker je pesem nekaj čisto novega. A smo ugotovili, da takšna glasba na sceni manjka. In da vse, kar je staro in podobno staremu, gre skozi, nekaj novega pa ne. Prej smo mislili, da je nihče ne bo opazil, saj marsikatera novost tudi ne pride v ospredje. Zdaj pa imamo hit, za katerega nihče ni vedel, da ga sploh potrebujemo.

In na koncu je pesem res postala hit!

Tako je, posluša ga čisto druga publika, ki ji je bila ta pesem namenjena, otroci, stari od sedem let, pa starejši, stari od sedeminsedemdeset, jo poznajo. In to me fascinira.

Zdaj vas ljudje prepoznavajo?

No, seveda me prepoznavajo, ampak ne preveč, ker sem v videospotu oblečen čisto drugače kot se oblačim po navadi, največkrat sem v črnih oblačilih.

Boste zdaj ustvarjali glasbo v podobnem stilu kot Brajde?

Pa, če sem čisto iskren, vedno sem ustvarjal različne zvrsti, zdaj pa res malo gledam, da bi naredil še kakšno podobno pesem. Ampak tudi ta pesem je neka mešanica žanrov, tako, da …

Vas zdaj kaj bolj pogosto vabijo na koncerte, zabave, nastope?

Seveda, in to tudi v Slovenijo, pri vas imam kar 95 odstotkov nastopov! Pa po Istri. Pa tudi v Zagreb so me povabili, kjer bom nastopal pred koncertom Baby Lasagne in še kam.

V Ljubljano prihajate tudi 1. oktobra, na Pre party pred pomembno košarkarsko tekmo. Kaj boste pripravili za takratno prireditev?

Seveda bom zapel Brajde, kakšnih petkrat, pa še kakšnega izmed mojih hitov, Gremo na morje, na primer.

Kdo je dal idejo za videospot?

Jaz. V glavi sem imel traktor in kje bomo to posneli, v moji vasi, potem se je pojavil dečko, ki snema videospote, malo predelal in izboljšal scenarij, posneli smo videospot in to je bilo to.

Pa vi, imate radi grozdje in brajde?

Rad imam samo črno grozdje.

Kaj pa vino?

Vina pa ne pijem. Tudi špricerja v življenju nisem poskusil. Včasih spijem kakšno pivo. Živim zelo zdravo življenje.

Na trgatvi ste bili kdaj?

Ne, doma nimamo brajd, tako, da na trgatvi še nisem bil.

Kakšno je življenje v Istri?

V Istri je življenje bolj počasno, in tako bi moralo biti povsod. In drug drugemu si pomagamo.

Kaj vam pomeni Istra?

Pomeni mi hišo, v kateri sem se rodil.

Ste ponosen Istran?

Nisem čisti Istran, ampak vseeno ponosno povem, da sem iz Istre. Istra je zelo lepa regija.

Kateri pa so simboli, značilnosti Istre?

Simbol Istre je koza, v moji vasi Galižana pa je simbol petelin. In majhne kamnite hiške, imenovane »kažuni«. Oljčno olje. Dobro vino in dobra hrana. In dobri ljudje.

Kakšna se vam zdi Slovenija in Slovenci?

Ste zelo gostoljubni. V Sloveniji smo snemali slovensko inačico pesmi Brajde, z ansamblom Firbci. Slovenci ste mi top. In ste odlični športniki. Radi imate vse vrste športa.

Kaj pa vi? Kako ste vi s športom?

Imam ga rad, ampak se z njim ne ukvarjam več toliko. Devet let sem treniral nogomet, pa ga nimam preveč rad, treniral sem ga zato, ker so ga igrali vsi v vasi. Kasneje sem treniral MMA (mešane borilne veščine, op.a.) Ampak nisem nek hud bojevnik in ko sem po treh mesecih prvič dobil pest v nos, nisem več hodil na treninge. Tako se je moja športna kariera zaključila. Zdaj niti športnih tekem ne spremljam. Nogometne tekme me zanimajo ravno toliko, kot me zanima, kako delajo japonke.

Kaj pa si želite v življenju? Katere stvari se vam zdijo pomembne?

Najbolj v življenju si želim mir. In to, da se ne bi bal ničesar. Da bi živel popolnoma brez stresa.

To je filozofija pravega Istrana. Kje se vidite čet 10 let?

Vidim se na kakšnem dobrem mestu na glasbeni sceni, pa da imam hišo in apartma, od katerega imam stalne prihodke, pa še kakšen posel postrani, pa vsaj enega otroka. To bi bilo to.

