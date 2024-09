posavje

Več denarja za KS, prenova stavbe upravne enote ...

6.9.2024 | 12:30 | D. Stanković

Krško - Le redkokdaj so krški občinski svetniki tako složni, kot so bili na včerajšnji prvi podopustniški seji. Konkretnejše razprave je bila deležna le točka o osnutku Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti (KS) in mestnih četrti, a so svetniki zgolj z enim glasom proti vendarle podprli predlog za sprejem po skrajšanem postopku.

Krški občinski svetniki so se včeraj sestali na prvi podopustniški seji.

Svetniki so med drugim potrdili tudi investicijski program za prenovo stavbe na CKŽ 14, ki si jo delita upravna enota in občina, potrdili so investicijski dokumentaciji za izgradnjo pločnika in avtobusnih postajališč v Senušah ter za krški odsek kolesarske povezave Sava bike, seznanili so se tudi s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju.

Več denarja za krajevne skupnosti

Kot je pojasnila Urška Sojč, vodja občinske Službe za pravne in splošne zadeve, so se spremembe pravilnika o financiranju KS iz leta 2011, ki je zadnje spremembe doživel leta 2018, lotili na pobudo predstavnikov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Obseg in namen financiranja se je tekom let spreminjal. Tako so, denimo, leta 2018 ukinili kategorijo vzdrževanja pokopališča, za to namenjenih 36.500 evrov parazporedili med ostale kategorije. Prav tako sta se s preoblikovanje občine v mestno občino dve KS preoblikovali v mestni četrti, zato je potrebno pravilnik uskladiti z dejanskim stanjem. Obseg financiranja trenutno znaša nekaj manj kot 910.000 evrov. Občina ga zdaj povečuje za 130.000 evrov, od tega bi 28.200 evrov namenila za projekte participativnega proračuna.

Urška Sojč, vodja Službe za pravne in splošne zadeve na MOK.

Svetnik Anton Petrovič (SD) je ob tem izrazil pomislek, da bi bilo morda bolj smotrno tako pomemben pravilnik sprejemati dvofazno, ne pa po skrajšanem postopku, saj bi do drugega branja tako imeli dovolj časa, da bi določene pomanjkljivosti odpravili in pravilnik vsebinsko dodelali. »Osem krajevnih skupnosti se strinja s pravilnikom, sedem ne. Pravilnik je zelo pomemben, zato so res potrebna soglasja vseh krajevnih skupnosti. Bojim se, da bomo z njim zacementirali financiranje tudi za v prihodnje,« je dejal Petrovič.

A kot je pojasnila Urška Sojč, KS niso bile proti novemu pravilniku, pač pa so izrazile zgolj željo po večjem financiranju. »Točka je bila na dnevnem redu že na julijski seji, ki pa je zaradi nesklepčnosti potem ni bilo. Če bi bil pravilnik takrat sprejet, bi imeli več časa za posamezne uskladitve. Zdaj bomo morali zelo hiteti,« je dejala. Kot je ob tem dodal župan Janez Kerin, gre zgolj za to, da se pravilnik čim prej sprejme, nato pa ga bo še vedno mogoče spreminjati z amandmaji. »Sicer pa so bili na današnjo sejo povabljeni vsi predstavniki KS in MČ, pa je miza za goste prazna. Če bi bil naš predlog res tako napačen, bi danes zagotovo prišli,« je še pristavil Kerin.

Prenova stavbe upravne enote

Prihodnje leto pa naj bi, kot vse kaže, novo podobo dobil prizidek stavbe na Cesti krških žrtev 14, v kateri »domujeta« upravna enota in del občinskih služb. Večji del prizidka je v lasti Republike Slovenije oziroma Ministrstva za javno upravo (MJU), z njim pa upravlja upravna enota. Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1908, omenjeni prizidek pa v 80. letih in vse od takrat ni doživel pomembnejše prenove. »Prostorske razmere so nemogoče. Poleg tega je celoten objekt energetsko neučinkovit, stroški ogrevanja predstavljajo večji del odhodkov,« je dejal Andrej Sluga, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na MOK.

Tako naj bi izgledal prizidek po prenovi.

Investicijo, ocenjeno na dva milijona evrov, vodi MJU, ki bo v skladu s sporazumom o sofinanciranju zagotovilo sredstva za splošne stroške projekta v višini 69 odstotkov, občina pa 31 odstotkov. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, z deli pa naj bi po besedah Sluge pričeli prihodnje leto. Prenova bo zajemala zamenjavo zunanjega ovoja objekta, umestitev dvigala, rekonstrukcija obstoječega stopnišča, celotno preureditev prostorov upravne enote, ureditev sanitarij, občina pa je ministrstvo prepričala tudi o nujno potrebni prenovi strehe.

Po mestu električni avtobus

Skupaj z občino Brežice se Krško pripravlja na izgradnjo dela kolesarske povezave Sava bike, ocenjene na 2,6 milijona evrov, dela naj bi se pričela v letu 2026. Prihodnje leto občina načrtuje tudi nakup električnega mestnega avtobusa z 20 sedeži in postavitev polnilnice. Naložba je ocenjena na 463.000 evrov, od tega občina računa na 315.000 evrov nepovratnega evropskega denarja iz CTN mehanizma, 56.000 evrov naj bi pridobila iz državnega proračuna v obliki nacionalnega prispevka, 92.000 evrov pa bo primaknila sama.

