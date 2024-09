šport

Trebanjci krenili v Francijo z jasnim ciljem

6.9.2024 | 09:00 | M. K.

Trebnje/Limoges - Pred zasedbo trebanjskega Trima je ena izmed ključnih tekem v letošnji sezoni. Povratno srečanje kvalifikacijskega kroga EHF Evropske lige proti Limogesu bo namreč odločalo o potniku v skupinski del drugega najkakovostnejšega evropskega tekmovanja. Trebanjci so se na pot podali že včeraj, obračun pa jih čaka v soboto ob 19.00 uri.

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebanjski levi so zmagovito odprli novo tekmovalno sezono. V sredo so v uvodnem kolu Lige NLB premagali SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica (27:30), ob tem pa na prvi tekmi kvalifikacijskega kroga ugnali francoski Limoges z 32:28 (16:10). To je rezultat, ki prinaša veliko obetov za sobotno povratno srečanje v Franciji, pravijo v Trimu, a ekipa se zaveda, da je pred njo izjemno zahtevna naloga. V dvorani Palais des Sport de Beaublanc, ki sprejme 5.500 gledalcev, se obeta atraktiven obračun, napovedujejo varovanci Radoslava Stojanovika, ki so se na pot proti Limogesu podali že včeraj.

Marko Kotar, organizator igre RK Trimo Trebnje: ''Občutki pred odhodom so dobri. Vemo, da v sodobnem rokometu štirje goli prednosti ne pomenijo veliko, tako da gremo motivirani in polni elana na povratno tekmo v Limoges.''

Srečanje med francoskim Limogesem in trebanjskimi levi se prične v soboto, 7. septembra, ob 19.00. Prenos tekme v živo zaradi pravic EHF ni zagotovljen.

