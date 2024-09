kronika

FOTO: V trku dveh kombijev eden na bok

3.9.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.13 sta na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Dolnja Lokvica trčili kombinirani vozili. V trčenju se je eno od vozil prevrnilo na bok. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilih in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. V času nesreče je bila cesta zaprta za promet.

Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini

Minulo noč ob 2.54 se je na cesti Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, občina Novo mesto, prevrnil voznik z osebnim avtomobilom. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so policistom pomagali usmerjati promet, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in postavili vozilo nazaj na kolesa. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil cestišče.

Gorel les

Ob 21.36 je pred odcepom za Kuzarjev Kal, občina Novo mesto, gorela lesna masa, pripravljena za izdelavo lesnih sekancev. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 70 kubičnih metrov gorečega lesa in preprečili razširitev ognja v gozd.

Foto: FB PKD

Sršeni

Ob 17.48 so posredovali gasilci PGD Obrežje v Gornjem Lenartu, kjer so iz napušča stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

-od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD DOBLIČE;

-od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELSAD ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

-od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK;

-2024 od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE;

-od 12:30 do 14:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOLODVOR METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠ. SELIH, izvod 2. VERDUN DESNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2, izvod 2. ZAPLAZ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območjuTP Podvinje - nizkonapetostno omrežje Podvinje desno med 08:30 in 12:00 uro; na območju TP Sevnica Klavnica - nizkonapetostno omrežje Novo naselje zgoraj med 08:00 in 14:00 uro in na območjuTP Boštanj 2 - nizkonapetostno omrežje Povše, Rak, Medved med 08:00 in 14:00 uro.

