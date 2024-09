dolenjska

Kuharske delavnice z Zalo Pungeršič

2.9.2024 | 12:40 | L. Markelj

Bela Cerkev - Zala Pungeršič z Vinjega Vrha v šmarješki občini, lanska zmagovalka MasterChefa, živi svoje sanje. Dosežek, ki ji je uspel z veliko poguma in optimizma, pa seveda tudi znanja in zagnanosti, pridno izkorišča in ostaja v kulinariki.

Lanska zmagovalka MasterChef Zala Pungeršič je poleti organizirala kar sedem otroških kuharskih delavnic in bila vesela dobrega odziva.

Zala korak za korakom uresničuje svoje cilje: stopila je na samostojno podjetniško pot in vlaga v svojo znamko, ukvarja se s cateringi, ustvarja kulinarične večere, pri čemer sodeluje tudi s podjetji, vlaga v izobraževanje in znanje.

Letošnje poletne počitnice pa se je odločila izvesti tudi otroške kuharske delavnice, za otroke, stare od 10 do 12 let. V Hiši žive dediščine jih je julija organizirala pet, avgusta pa še dve in prav vse so bile dobro obiskane. Prišli so tako dekleta kot fantje, včasih je bilo v skupini celo več fantov.

Kot pove Zala, so otroci prišli tako s širšega dolenjskega konca kot od drugod, pokazali pa so veliko zanimanje za kuhanje.

Na delavnicah ni manjkalo fantov, željnih kulinaričnega znanja!

»Odločila sem se za svetovno kuhinjo in sicer smo pripravljali azijske, mehiške, italijanske jedi, tudi sladice ... Otroci so bili zlasti navdušeni nad azijskimi jedmi, delali smo npr. pad thai, pa italijansko lazanjo, ko smo sami naredili tudi testenine. Med sladicami jim je bil všeč tiramusu itd.,« pripoveduje Zala Pungeršič, ki je udeležencem delavnice priskrbela sestavine. Kuhali so po tri ure in na koncu pripravljeno tudi pojedli, če je kaj ostalo, so odnesli domov.

»Odpirali smo obzorja, marsikdo je premagal kak predsodek in jedel kaj, kar si ni prej predstavljal. To se mi zdi pomembno,« pravi Zala, ki otroške kuharske delavnice načrtuje tudi za krompirjeve počitnice.

Pretekli konec tedna je ravno tako v Hiši žive dediščine pripravila delavnico azijskih jedi za odrasle in tudi to bo glede na zanimanje še morala ponoviti …

