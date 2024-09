kronika

FOTO: Čez Gorjance nalet štirih

2.9.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.10 je na cesti Novo mesto - Metlika pred naseljem Koroška vas, občina Novo mesto, prišlo do naleta treh osebnih in enega kombiniranega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, usmerjali promet do prihoda policistov in posuli razlite motorne tekočine. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Na kraju so ju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in eno osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nalet pred Koroško vasjo (Foto: FB PKD)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE 1954, izvod 1. KAMENCE in izvod 2. VODOVOD;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2, izvod 3. SPODAJ DESNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, izvod 1.LEVO OB CESTI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 12:00 na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje Novo naselje spodaj.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zgornje Gaberje, nizkonapetostno omrežje Stanjko med 10:30 in 13:00 uro.

