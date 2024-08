kronika

FOTO: Ponoči pogorel kozolec

27.8.2024 | 07:00 | M. K.

Ponoči ob 2.23 je v naselju Verdun, občina Novo mesto, gorel kozolec velikosti 20x5 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so požar omejili in pogasili ter s pomočjo gradbenega stroja prekopali požarišče in pogasili posamezna žarišča. Ogenj je objekt in v njem balirano seno uničil. Na gasilski straži so do jutranjih ur ostali gasilci PGD Stopiče. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Ponoči je gorelo v Verdunu - Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Stopiče

Goreli odpadki

Sinoči ob 22.47 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu, kjer je gorel odpadni material na površini 6 m2. Gasilci so požar pogasili.

Oljni madež

Ob 12.11 so v Vrbini, občina Krško, gasilci PGE Krško odstranili oljni madež iz lovilnega jaška v industrijski stavbi.

Sršeni

Ob 17.55 so posredovali gasilci PGD Obrežje v Arnovem selu, kjer so iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP BUTORAJ, TP VELIKA LAHINJA, TP ZORENCI, TP FVE ZORENCI;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu BOCINUS in na izvodu JR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRŠEČA VAS;

- od 8:00 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE 1, TP ZLOGANJE 2, TP BUČKA 2, TP BUČKA 1, TP DOL. DOLE, TP DOLE, TP GOR. DOLE, TP JELENDOL;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ODRGA, izvod 1. ODRGA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno, nizkonapetostno omrežje Hrastno;

- od 9.00 do 12.00 pa na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje spodaj.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Raški vrh, nizkonapetostno omrežje – Raški vrh med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Presladol med 8:00 in 09:30 uro, na območju TP Likov vrh med 10:00 in 11:30 uro, na območju TP Prižev dol med 12:00 in 14:00 uro, na območju TP Dobova, nizkonapetostno omrežje Mihalovec, Prečrpališče, MFE Furlan, Furlan pa med 6:45 in 11:00 uro.

‹ nazaj