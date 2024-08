dolenjska

FOTO: Od golaža do paradižnikove potice

25.8.2024 | 08:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Na sejemskem prostoru je bilo včeraj dopoldne še kako živahno, saj je potekal znameniti Jernejev sejem, ki je tradicija ob Jernejevem.

Vse dopoldne je bila obiskovalcem na voljo bogata sejemska ponudba - od sadja do suhe robe, oblačil itd., zanimiv je bil tudi spremljevalni program.

Predsednica Društva kmetic Šentjernej Danijela Pavlič in članica Danica Ferkolj, ki je tokrat pripravila paradižnikovo potico!

Člani društva Šentjernejska konjenica, ki obeležujejo četrt stoletja delovanja, so kuhali tradicionalni golaž, predstavljala se je Slovenska vojska, policija in Civilna zaščita, nastopil je Pihalni orkester občine Šentjernej, obiskovalci so si lahko ogledali vožnjo kočij, ki so kasneje sodelovala v povorki ….

Veliko zanimanja pa je bila deležna Mavrična razstava, ki so jo na svojih stojnicah znova, že petič, pripravile članice Društva kmetic Šentjernej. Poleg paradižnikov so jo razširile še na drugo zelenjavo. od buč do paprike, čebule, koruze… Nekaj je bilo tudi vložnin, denimo sušeni paradižniki v olju in paradižnikova marmelada, ter celo paradižnikova potica. Slednjo je pripravila inovatorka v društvu Danica Ferkolj. Z licitacijo potice bodo članice kak evro dobile za delovanje društva.

50 vrst paradižnikov je privabljajo obiskovalce Jernejevega sejma.

Pri razstavi paradižnika je sodelovalo kakih 20 pridelovalk, na razstavi pa jih je 50 vrst: od belih do rumenih, oranžnih, rožnatih, pisanih, zelenih, rdečih, rjavih in črnih, od majhnih do velikih oz. velikanskih.

Šentjernejski petelin Jernej (Toni Turk) je pripravil celo šopek iz paradižnikov v obliki srčka.

Letos težava stenice

Predstavila se je Slovenska vojska.

Kot pove predsednica Danijela Pavlič, so kot novost članice prikazale težave, ki jih imajo letos pri vzgoji paradižnika – to so zlasti stenice, ki se pojavljajo v rastlinjakih, zaradi česar paradižnik postane marmoriran in neuporaben. Sicer letos paradižnik izvrstno rodi in lahko bi lahko, da je sezona paradižnika.

Članice društva so bile prijetno presenečene nad dobrim odzivom in velikim zanimanjem obiskovalcev na sejmu, zanimajo jih zlasti večji paradižniki. Podučijo jih, kako priti do semena.

Jutri bodo kmetice iz razstavljenih paradižnikov kuhale sataraš, ki ga uporabljajo za darila ob državni razstavi potic, ki je tudi njihov tradicionalni dogodek. Sicer pa so bile v teh dneh zelo pridne s peko drobnega peciva, šentjernejskih štrukeljčkov in drugega, s katerimi so postregle obiskovalce na mnogih prireditvah v okviru Jernejevega.

Danes umestitev novega župnika

Kočije s konjskimi vpregami so bile prava paša za oči.

Danes dopoldne zagotovo ne bodo umanjkale na farnem žegnanju, ko ob na slovesni maši ob 10. uri novomeški škof dr. msgr. Andrej Saje slovesno umestil novega šentjernejskega župnika Janeza Rihtaršiča.

Jernejevo 2024 se bo zaključilo ob 17. uri z Jernejevo (sb)kulturo z glasbo, burgerji in pivom, ko bosto nastopili še Omara Naber, Leopold 1, The Drunkards in Pižoni.

