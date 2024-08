družabno

Opazovalka v Venezueli

21.8.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Gledališka igralka in nekdanja poslanka v Državnem zboru Violeta Tomič je bila ena izmed tisoč opazovalcev in opazovalk na predsedniških volitvah v Venezueli. Kot nam je povedala, ji je bilo to v veliko čast. Zmago Nicolasa Madura so ljudje praznovali več dni, na drugi strani pa so bili protesti nezadovoljne opozicije, kar govori o siloviti razdvojenosti družbe. Nad poročanjem ameriških medijev je bila Violeta zgrožena, ker so predstavljali samo opozicijsko stran. »Venezuelo tepe prekletstvo držav, bogatih z nafto. Kar pa se volitev tiče, imajo skoraj nezmotljiv volilni sistem, vsak volivec se identificira s prstnim odtisom. Zavračajo vsako vrsto imperializma, zato so v sporu z mednarodno skupnostjo, še zlasti z ZDA, ki si želijo njihovih zalog nafte,« pravi Violeta. Na fotografiji je skupaj z opazovalko, ki v parlamentu Bolivije zastopa stranko socialistov in staroselcev. »Po svetu in tudi v Sloveniji kar mrgoli od lažnih, od ZDA in BBC sproduciranih novic. Vendar ne razumem, da ljudje bolj verjamejo novicam iz pisarn kot pa ljudem, ki smo na kraju dogajanja,« pravi Violeta, ki je bila ena izmed štirih opazovalk iz Slovenije. Obisk Venezuele je izkoristila tudi za poznejši dopust, saj to deželo krasijo temperamentni in vedno nasmejani ljudje, neokrnjena narava in prelepe plaže. Prav v teh zasebnih trenutkih je spoznala tudi nekaj trpkih zgodb ljudi, ki niso zadovoljni z Madurom, in takšnih je po državi kar 40 odstotkov, zato upa, da bo v tej južnoameriški državi prevladala zdrava pamet in da bodo ljudje do naslednjih volitev živeli v miru.

