posavje

Glavnina trgatev po 5. septembru

19.8.2024 | 12:30 | Dragana Stanković

Letošnje poletje je za zdaj vinogradništvu in kmetijstvu na splošno prizaneslo s hujšimi ujmami. So pa vremenske razmere dovolj »ugodne«, da so se razpasle značilne bolezni vinske trte, kot sta peronospora in oidij, pa tudi plod vinske mušice. A vinogradniki upajo, da hujšega ne bo. Obeta se kakovostna in precej obilna letina.

Vinogradnik in vinar Lojze Kerin iz Straže pri Krškem pričakuje kakovostno letino, če bo le vreme zdržalo. (Foto: D. S.)

Tako menijo tudi pri Kerinovih iz Straže pri Krškem, ki skrbijo za 30.000 trt, njihova klet pa je najbolj znana po frankinji, tudi beli. Zadnji dve leti sta bili zanje zelo pestri, pravi gospodar Lojze Kerin. Lani jim je toča premera od 10 do 15 centimetrov zdrobila 80 odstotkov vinogradov. Če ne bi imeli mreže, tudi letos ne bi imeli nič pridelka. Ta je sicer manjši za okoli 20 odstotkov, pa vendar, pridelek je. »Ključno je to, da je ostalo 20 odstotkov listja, ki je bilo sposobno sprejeti hrano. Pri sosedih, ki nimajo mreže, pa je bila trta tako močno poškodovana, da ni imela moči razviti rodnih brstov. Tako imajo letos le kakšno četrtino siceršnjega pridelka.« Toča je Kerinovim uničila tudi stroje, traktorje, avtomobile, strehe.

Spomladansko deževje upočasnilo brstenje, a z vročim poletjem trta nadomestila zamujeno – Peronospora in oidij bosta zdesetkala pridelek tam, kjer pri oskrbi gospodarji niso bili dovolj pazljivi – Trgatev grozdja za penine po 25. avgustu, glavnina trgatev pa po 5. septembru

