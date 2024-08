kronika

Ogenj pred prihodom gasilcev pogasili sami

18.8.2024 | 18:20 | R. N.

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so v sporočilu za javnost navedli, da je ob 17.11 v naselju Anovec, občina Krško, zaradi udara strele zagorelo leseno gospodarsko poslopje. Ogenj so še pred prihodom gasilcev PGE Krško in PGD Zdole uspeli pogasili domačini sami. Gasilci so poslopje preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

Veter poškodoval streho

Močan veter je ob 16.16 na Trgu svobode v Sevnici poškodoval pločevinasto kritino na poslovni stavbi. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kritino dodatno pritrdili in izčrpali meteorno vodo, ki je zatekala v objekta.

V peskokopu naleteli na granate in pehotno strelivo

Ob 14.55 so v naselju Log, občina Sevnica, v peskokopu naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika Državne enote pred NUS Dolenjske sta enajst kosov topovskih granat različnih kalibrov in štiriindvajset kosov pehotnega streliva, vse iz časa II. svetovne vojna, odstranila in do uničenja ustrezno uskladiščila.

Z avtomobilom na streho

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da se je ob 15.56 na Šentjernejski cesti v Novem mestu osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, postavili vozilo na kolesa in pomagali vlečni službi. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Gorelo strnišče na njivi

Ob 16.30 je v Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan, gorelo strnišče na njivi. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

