S ponedeljkom oviran promet še na enem delu dolenjske avtoceste

16.8.2024 | 20:30 | STA; M. K.

V ponedeljek bodo po napovedih Darsa stekla pripravljalna dela za obnovo voziščne konstrukcije dolenjske avtoceste med priključkoma Bič in Trebnje zahod. Do sredine septembra bo promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Obnova medtem že poteka med priključkoma Novo mesto vzhod in Dobruška vas, kjer promet teče po enem smernem vozišču.

Foto: Dars

Do 15. septembra bosta med Bičem in priključkom Trebnje Zahod zaprta prehitevalna pasova, in sicer zaradi ureditve začasnih križnih prehodov z ene polovice avtoceste na drugo. Kakšen bo režim zapor po koncu pripravljalnih del, v Darsu še niso objavili.

Medtem pa od minulega konca tedna potekajo dela v sklopu celovite obnove voziščne konstrukcije na odseku Novo mesto-Kronovo-Dobruška vas, skupaj s priključkom Kronovo. Promet v prvi fazi poteka po smernem vozišču proti Ljubljani po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje. Zaprt je tudi izvoz Kronovo proti Obrežju. Sledila bo še zapora smernega vozišča proti Ljubljani, promet pa bo preusmerjen na prenovljeni del avtoceste v smeri Obrežja. Vse skupaj bodo dela po napovedih potekala do decembra.

Do sredine novembra bo medtem med Malencami in Šmarjem-Sap proti Novemu mestu v dolžini enega kilometra še naprej zaprt odstavni pas zaradi sanacije vkopne brežine Cerovec-Lisičje.

Tudi drugje

Nekaj novih manjših gradbišč bo s ponedeljkom tudi na primorski avtocesti. Do začetka septembra bosta tako na območju priključka Unec zaprta uvoz in izvoz proti Kopru zaradi izvedbe izletne cone. Na območju priključka Logatec pa bosta prav tako do začetka septembra zaprta izvoza proti Ljubljani in Kopru zaradi rekonstrukcije priključka.

Nadaljujejo se medtem obnove avtocestnega omrežja na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico, na gorenjski avtocesti med priključkoma Hrušica (Jesenice zahod) in Lipce (Jesenice vzhod) ter na pomurski hitri cesti med razcepom Dolga vas in starim mejnim prehodom Dolga vas.

Na ljubljanski obvoznici medtem največ zastojev povzroča obnova nadvoza Ižanske ceste nad južno obvoznico, saj promet med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana center v dolžini nekaj manj kot kilometer poteka po polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Zaprta je namreč polovica avtoceste iz smeri Dolenjske proti Primorski. Obnova nadvoza bo potekala vsaj do novembra.

