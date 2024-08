dolenjska

Na dolenjski avtocesti začetek del med Novim mestom in Dobruško vasjo

9.8.2024 | 12:15 | M. K.

Novo mesto - Družba CGP bo drevi začela pripravljalna dela za preplastitev dolenjske avtoceste na odseku Novo mesto-Kronovo-Dobruška vas ter priključka Kronovo. Tam bo promet potekel po enem prometnem pasu v vsako smer. Dela bodo v celoti zaključena v prvi polovici decembra, so danes sporočili iz Darsa.

Na cestah tudi danes zastoji (Foto: Prometnoinformacijski center)

Ta konec tedna bo v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas in izmenično prehitevalni pas proti Obrežju. Od ponedeljka, 12. avgusta, pa bo ves promet preusmerjen na smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani, kjer bo urejen po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje, so pojasnili.

V prvi fazi del, ki bo trajala predvidoma do 1. oktobra, bosta zaprta smerno vozišče proti Obrežju ter v tej smeri tudi izvoz z avtoceste na priključku Kronovo. Predvidoma od sredine septembra bo na priključku Kronovo zaprt še uvoz na avtocesto proti Obrežju.

V drugi fazi del bo sledila zapora smernega vozišča avtoceste proti Ljubljani. Promet bo urejen dvosmerno po obnovljeni polovici avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.

Preplastili bodo 13,5 kilometra smernih vozišč avtoceste na odseku Novo mesto-Kronovo-Dobruška vas ter vseh krakov priključka Kronovo v skupni dolžini 1,4 kilometra. Pogodbena vrednost del znaša 7,68 milijona evrov.

Tudi ta konec tedna pričakovati gost promet na cestah

Prometno-informacijski center za državne ceste sicer tudi za drugi avgustovski konec tedna napoveduje zelo visoko gostoto prometa. Kot je povedala Barbara Janežič, bo še najmanj povečan promet danes preko dneva, čeprav zastoje v obeh smereh pričakujejo predvsem na primorski avtocesti. Večjo gnečo pričakujejo od sobote do ponedeljka.

Do zastojev lahko pride tudi pri predoru Karavanke, danes in v soboto v obeh smereh, v nedeljo proti Avstriji, od ponedeljka pa spet v obeh smereh. Čakalne dobe se lahko zgolj zaradi povečanega prometa podaljšajo tudi za uro, zato naj si vozniki pri potovanjih vzamejo nekaj rezervnega časa, je opozorila Janežič.

Sicer pa še bolj povečan promet pričakujejo v naslednjem tednu zaradi četrtkovega praznika po številnih evropskih državah. Do tega lahko pride že v delovnih dneh pred praznikom, pa tudi po njem, zaradi povečanega števila tovornih vozil, podaljšani konec tedna pa bo še povečal število ljudi, ki se bodo odpravili na potovanja.

Trenutno sicer promet na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana jug in center v obeh smereh poteka po dveh zoženih pasovih, zato v času visoke gostote prometa nastajajo zastoji, dela pa potekajo tudi na več odsekih štajerske, podravske in pomurske avtoceste, danes zvečer pa bo Dars, kot omenjeno, na dolenjski avtocesti začel vzpostavljati začasno prometno ureditev med priključki Novo mesto-Kronovo-Dobruška vas.

Na prometnoinformacijskem centru voznikom predlagajo, da so poleg prometnih informacij in upoštevanja prometnih pravil pozorni tudi na vremenske razmere. Na policiji pa vsem tistim, ki se odpravljajo na pot svetujejo strpno in previdno vožnjo, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela.

Udeležencem v prometu svetujejo, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, naj vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela in naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa. Opozarjajo, da zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.

Ljudje naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine. V stoječi koloni naj ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas, upoštevajo naj navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov, še poudarjajo na policiji.

