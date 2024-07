gospodarstvo

Milijoni za prenovo avtoceste in priključka Kronovo

5.7.2024 | 10:40 | STA

Ljubljana/Novo mesto - Dars je na javnem naročilu za preplastitev dolenjske avtoceste na odsekih Novo mesto-Kronovo in Kronovo-Dobruška vas s spremljajočo prenovo priključka Kronovo izbral ponudbo novomeškega gradbinca CGP v vrednosti nekaj manj kot 7,68 milijona evrov brez davka oz. 9,36 milijona evrov z davkom.

Simbolna slika (AMZS)

Ponudbe so oddali še Pomgrad, Voc Celje ter konzorcij podjetij Mapri Proasfalt, Trgograd in Garnol. Ponudbi celjskega gradbinca in konzorcija treh gradbenih družb sta bili zelo blizu izbrani ponudbi, medtem ko je Pomgradova precej odstopala, je razvidno iz odločitve o izboru na spletnih straneh Ajpesa. Odločitev sicer še ni pravnomočna.

Priključek Kronovo (Promet.si)

‹ nazaj