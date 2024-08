kultura

Simfonija zaznav na gradu

11.8.2024 | 09:40 | Renata Mikec

Sevnica - Petinštirideset velikoformatnih platen pokrajin in portretov – Prve razstave v domači kuhinji – Tudi performativna umetnica in mentorica

V Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica razstavlja akademska slikarka Nuša Smolič iz Vrbovca pri Dobrniču, ki živi in ustvarja v Ljubljani, deluje pa po vsej Sloveniji in tudi na tujem.

Simfonija zaznav na Gradu Sevnica (Foto: Urban Lipovž)

Nuša je izjemno plodovita slikarka, saj je v samo letu in pol nekajkrat gostovala v tujini, doma pa v kar 11 razstaviščih, med drugim tudi na Blejskem gradu. S ciklom slik v mešanih tehnikah na platnu, ki jih je naslovila Simfonija zaznav, gledalca nagovarja k razmisleku o intimnih povezavah človekovih notranjih in zunanjih svetov pa tudi o vplivih, ki jih imajo naše zaznave na življenje.

Rdeča nit okoli 45 velikoformatnih platen pokrajin in portretov, kar umetnica zadnje čase tudi najraje ustvarja, je razmišljanje o odnosu posameznika do življenja. Raziskuje različne človekovega globine in vse to prenaša na platno z barvami optimizma, miru in lastnega dojemanja. V sevniškem razstavišču so njena dela razporejena v treh prostorih – v prvem razstavlja pokrajine, v drugem portrete in pokrajine, v stolpu pa so na ogled portreti predvsem imaginarnih oseb, ki gledalca prevzamejo s svojo energijo.

Nuša Smolič je svoje znanje po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, kjer se je odločila za modno oblikovanje, nadgradila in izpopolnila na ALUO Univerze v Ljubljani, smer slikarstvo. »Od nekdaj najraje raziskujem svet psihologije in filozofije, notranji svet posameznika oziroma vse, kar ima refleksijo na zunanji svet. Vedno je v ospredju človek,« pravi. Njena umetniška dela so prepoznavna po kolorizmu oziroma barvitosti, obožuje velike formate in ustvarja tudi na petih platnih naenkrat, saj je znana po svoji enormni produkciji.

V ustvarjanju je uživala že kot majhna deklica: »Moji starši bi najbrž rekli, da sem bila natančen otrok, poln idej, ki je neprestano raziskoval in ustvarjal. Svoje prve razstave abstraktnih risb in slik sem pripravila kar v naši kuhinji in dnevni sobi, potem pa na dolgo in široko razpredala o pomenu vsake barve in črte.«

Akademska slikarka Nuša Smolič je pred leti veliko ustvarjala kot modna oblikovalka in slikarstvo združevala z modo, ko je motive svojih risb s pomočjo sitotiska tiskala na različne kose oblačil. Zdaj pa se v svojem ateljeju v Ljubljani posveča predvsem slikarstvu in različnim, z njim povezanim idejam. Že nekaj let deluje tudi kot performativna umetnica, svetuje kolegom umetnikom, že več kot 14 let pa deluje tudi kot mentorica na risarskih in slikarskih tečajih ter kot organizatorica različnih kulturnih projektov. V tem poletju se tako že rojevajo nove zamisli, napoveduje pa še aktivnejše delovanje tudi na tujem.

Iz tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj