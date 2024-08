družabno

Prisrčno slovo v Šmihelu

10.8.2024 | 16:20 | Lidija Markelj

Premestitve duhovnikov in redovnikov so letos doletele tudi župnijo Novo mesto Šmihel. Po dveh letih kaplanovanja se je pri slovesni nedeljski maši poslovil Janez Meglen (na fotografiji v sredini), ki je v tem času z vsemi generacijami vernikov spletel lepe vezi. Poučeval je verouk, deloval s skavti, skrbel za duhovno oskrbo stanovalcev Doma starejših občanov Novo mesto in tako naprej. Zdaj odhaja za kaplana v župnijo Črnomelj. Premestitev iz Šmihela na Bled pa je doletela mag. Damjano Tramte iz skupnosti sester salezijank Novo mesto Šmihel, kjer je delovala šest let in bila nepogrešljiva pri novomeškem oratoriju, Katehetski pastoralni šoli, pastorali mladih in še kje. Župnik Štefan Hosta (levo) se je kaplanu in redovnici zahvalil za dobro delo in sodelovanje, prav tako pa tudi verniki, ki so obema po maši hvaležno stisnili roko v pozdrav in poklepetali ob dobrotah. Oba sta ganjena povedala, da bosta šmihelsko župnijo in sploh Novo mesto ohranila v najlepšem spominu.

