Doma najraje v Goriška brda, v tujino na Hrvaško

10.8.2024 | 20:00 | Ajda Vesel

Novo mesto, Brežice - Poletni dopust je čas, ko veliko ljudi hrepeni po novih doživetjih, sprostitvi in po raziskovanju novih krajev. Dolenjci, Belokranjci in Posavci niso izjema. Kam se najpogosteje odpravljajo, ko se želijo odmakniti od vsakodnevnega vrveža in si privoščiti oddih? Poklicali smo nekaj turističnih agencij ...

Nekaj najlepšega je uživanje na počitnicah ob morju. (Foto: Ajda Vesel)

Poletne destinacije Dolenjcev, Posavcev in Belokranjcev ostajajo podobne – V tujino najraje na Hrvaško, v Egipt, Grčijo, Turčijo, Italijo in v Španijo – Doma najraje v Goriška brda, na Primorsko, Kras, Gorenjsko, Koroško in Prekmurje – Največ potovanj rezerviranih že januarja – Za počitnice znesek v višini mesečnega prihodka družine

