Začenja se nova sezona 2. SNL

9.8.2024 | 10:20 | STA; M. K.

Danes se bo začela nova sezona 2. slovenske nogometne lige. Sezono bosta ob 17.30 odprla Ilirija 1911 in Triglav. Danes bosta sicer še dve tekmi, ob 18.00 se bosta merila Aluminij in Kety Emmi&Impol Bistrica, ob 18.30 pa Krka in Slovan.

Glavni trener NK Krka Adnan Zildžović z optimizmom ocenjuje poletne priprave in cilje za novo sezono: “Pripravljeni smo na borbo in višje cilje”, so zapisali na FB strani kluba, od koder je tudi pričujoča fotografija trenerja.

Ilirija si je po drami v zadnjem krogu prejšnje sezone zagotovila novo drugoligaško sezono, Kranjčani pa so sezono končali na šestem mestu lestvice, letos pa merijo višje. Pripeljali so tudi nekaj okrepitev, med njimi znance iz prve lige Tonija Vinogradaca, Gala Puconjo in Luko Šušnjaro.

V Kidričevem se bosta v sosedskem dvoboju si bosta nasproti stala Aluminij in Bistrica. Slednjo vodi Robert Pevnik, ki mu v prejšnji sezoni Aluminija ni uspelo obdržati v prvi ligi. Ekipo iz Kidričevega je sicer zapustilo nekaj nosilcev igre na čelu z Gašperjem Jovanom in Sandrom Jovanovićem, prevzel pa jo je Jura Arsić.

V Novem mestu v minuli sezoni niso imeli pretiranih razlogov za zadovoljstvo, saj so si šele v končnici prvenstva priigrali obstanek v 2. SNL. Za Krko med drugimi ne bo več igral izkušeni Amir Dervišević, njen prvi tekmec bo novinec Slovan, ki se je med drugoligaše uvrstil po tem, ko je Dob po osvojitvi 3. SNL zahod zavrnil napredovanje.

V soboto bodo na sporedu tekme Tolmin - Vitanest Bilje, Jadran Dekani - Tabor Sežana, Beltinci - Brinje Grosuplje in Gorica - Rudar Velenje, v nedeljo pa bo še obračun Dravinje in Drave.

Pri Tolminu, ki je med drugimi v obrambo pripeljal izkušenega Arisa Zarifovića, je Jani Šturm na trenerskem mestu nasledil Sanela Konjevića, potem ko je v drugem delu minule sezone vodil Biljence. Te bo po novem vodil Žiga Pahor.

V Dekanih bo še en primorski obračun, Jadran bo gostil Tabor Sežano. Kraševci so v 2. SNL ostali tudi po zaslugi dejstva, da Rogaška ni prejela tekmovalne licence. Na čelu ekipe je ostal Radostin Aleksandrov. Sežanski dres sta znova oblekla Dino Stančič in Mihael Briški. Alen Šćulac pa ostaja na klopi Dekanov, ki so si v prejšnji sezoni že dokaj hitro zagotovili drugoligaški obstanek.

V sobotnem popoldnevu bo še tekma v Beltincih. Prekmurci bodo gostili Grosupeljčane, ki so zadnjo sezono sklenili na petem mestu lestvice, Beltinčani so bili tretji za Primorjem in Nafto. Kluba sta ostala zvesta dosedanjima strategoma, Dolenjce bo še naprej vodil Goran Marković, Prekmurce, ki so pripeljali nekaj odmevnih okrepitev, med njimi Nika Kasala in Stjepana Oštreka, pa Damjan Gajser.

Malce pozneje bo v soboto Gorica začela nov boj za vrnitev v prvo ligo. Goričani so po nekaj spodrsljajih v zaključku sezone ostali brez vrnitve prve lige. Na goriški klopi ostaja Nenad Stojaković, najodmevnejša okrepitev pa je Tim Matavž, ki bo goriški dres oblekel prvič po letu 2007. Ta bo skupaj s soigralci v uvodnem krogu igral proti Velenjčanom, ki se bodo v prihajajoči sezoni oprli tudi na nekaj mladih članov Celja, iz Rogaške pa je prišel Shakeone Satchwell.

Zadnji dvoboj 1. kroga bosta igrali Dravinja in Drava, ki ne sodita med glavne favorite. Tudi Dravinja se v drugo zaporedno drugoligaško sezono podaja z nekaj upi Celja, Ptujčani pa se po nekaj letih spet vračajo na drugoligaško prizorišče, Arsića je na trenerskem mestu nasledil Saša Gajser.

Sezona bo imela 30 krogov, jesenski del se bo končal 24. novembra, spomladanski se bo začel 1. marca, sezona pa se bo končala 24. maja.

