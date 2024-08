dolenjska

FOTO: Ob jubileju nov prizidek, da so vsa vozila pod streho

9.8.2024 | 13:00 | L. Markelj, foto: PGD Orešje

Orešje pri Šmarjeti - V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD), ki velja od vseh štirih v občini Šmarješke Toplice za najmlajše in najmanjše, so zelo zagnani.

Od leta 1954, ko so se krajani Vinice, Osrečja in Orešja osamosvojili od drugih društev in odkupili svojo ročno brizgalno, leta 1966 staro hišo za gasilske potrebe, leta 1985 zgradili nov gasilski dom, pa vse do danes, ko so primerno gasilsko opremljeni, tudi s potrebnimi vozili, so zelo napredovali. Z zagnanostjo in trdim delom mnogih prostovoljcev.

PGD Orešje je ob jubileju prejelo veliko priznanj, odlikovanj ... Na levi predsednik GZ Novo mesto Franc Anderlič, na levi poveljnik GZ Milan Pajk, predsednik PGD Orešje Izidor Škrbina pa je drugi z leve.

A delo ni nikoli končano in letos, ko slavijo okrogel jubilej, 70 let delovanja PGD Orešje, ne manjka veliko do otvoritve novega modernega prizidka h gasilskemu domu, ki jim bo služil kot garaža za dvoje gasilskih vozil.

Lepo urejen gasilski dom oreških gasilcev, na levi v sredini nov prizidek za avtomobile (Foto: L. M.)

»Te pridobitve smo res zelo veseli. Lani smo prevzeli novo terensko gasilsko vozilo Ford Ranger GVGP-1, od leta 2018 imamo vozilo WW GVM za prevoz moštva, kar je bil prej problem, tretje je osnovno gasilsko vozilo GV1. Vse avtomobile skrbno vzdržujemo, zmanjkalo je le prostora za garažiranje,« pove Izidor Škrbina, drugo leto predsednik PGD Orešje, sicer pa gasilec od mladih nog. Pred njim je društvo vrsto let vodil Jože Podlogar.

Hvaležni za pomoč

Zahvala prejšnjemu predsedniku PGD Orešje Jožetu Podlogarju (v sredini)

Gradnja se k sreči bliža h koncu, potrebno bo urediti še fasado ter zunanjo okolico gasilskega doma. Investicijo so oreški gasilci zmogli ob pomoči Občine Šmarješke Toplice, s katero po besedah predsednika dobro sodelujejo. Prispevala je okrog polovico potrebnega denarja - 108 tisoč evrov. Ostalo so v društvu zbrali sami oz. s pomočjo sponzorjev. Zahvaljujejo se vsem, tudi podjetnikom, ki jih pridno podpirajo.

Društvo, ki šteje okrog sto gasilcev, skrbi za dobro opremljenost, kar seveda ni nikoli dokončana zgodba. 20 gasilcev je tudi usposobljenih operativcev. Kot pove Škrbina, bi sedaj npr. potrebovali dva nova, sodobna kompleta dihalnih aparatov, komplet čelad za posredovanje v gozdnih požarih, opremo za dimniške požare in še kaj.

Manj požarov

Izidor Škrbina, predsednik PGD Orešje (Foto: L. M.)

K sreči v zadnjih letih zaznavajo manj požarov, morajo pa večkrat posredovati in pomagati krajanom ob naravnih nesrečah, deževjih in neurjih, ko močan veter podira drevesa, odkriva strehe itd. Brez izobraževanj in vaj ne gre, saj želijo biti dobro usposobljeni. Lani so uspešno izpeljali vajo občinskega gasilskega poveljstva ob namišljeni naravni nesreči v vasi Vinica.

»Naš cilj je pomagati ljudem v stiskah in nesrečah, za kar ne pričakujemo ne pohval ne plačila. Zagotovo nobena občina brez gasilske organizacije ni varna pred poplavami, požari in drugimi tegobami,« pove Škrbina, ki v društvu zavzeto dela tudi z mladino. Nanjo je res ponosen, brez nje ni prihodnosti, tega se zavedajo vsi. Sicer v društvu premorejo tudi člane in pionirje, nemalo je tudi žensk.

Praznovanje s parado

Podmladek je prihodnost društva, tega se v PGD Orešje zavedajo.

Jubilej, 70 let delovanja, so v PGD Orešje nedavno proslavili s posebno slovesnostjo, ki se je začela z gasilsko parado. Ni manjkalo gasilcev iz občinskega gasilskega poveljstva ter iz sosednjih in prijateljskih društev, pa seveda čestitk za dobro delo.

GZS, ki jo je zastopal poveljnik Zvonko Glažar, jim je izročila odlikovanje plamenico 2. stopnje, posebno priznanje jim je predal predsednik GZ Novo mesto Franc Anderlič, ob občinskem prazniku ni umanjkalo tudi priznanje Občine Šmarješke Toplice itd. Vse to oreškim gasilcem, ki prijateljujejo s PGD Tržič, daje zagon za dobro delo še naprej.

