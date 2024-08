kultura

Rezljevi znova gostijo pisano druščino umetnikov

8.8.2024 | 17:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Dvor - Na domačiji Rezelj na Dvoru se je znova zbrala pisana druščina slikark in slikarjev, kipar ter fotograf, ki v idiličnem okolju ob reki Krki ustvarjajo zanimiva dela. Že trinajsti dvorski likovni dnevi se bodo zaključili jutri, ko bo od 17. do 21. ure tudi ogled nastalih del; za strokovno oceno in spremstvo po razstavi pa bo poskrbela umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki že več let spremlja to likovno srečanje.

Milena Gregorčič od začetka sodeluje na Dvorskih likovnih dnevih.

»Pobudo, da na naši domačiji pripravimo tovrstno likovno kolonijo, je pred leti dala slikarka in likovna pedagoginja Ana Cajnko, mamina sestrična, ko je bila pri nas na obisku. Potem pa smo s tem nadaljevali. Žene nas ljubezen do umetnosti, pa tudi nova spoznanstva, ki se spletejo med nami,« pravi Rok Rezelj, ki je z družino v vseh teh letih gostil že 100 umetnikov iz različnih držav.

Rezljevi Dvorske likovne dneve organizirajo sami, vedno poskrbijo za bivanje in prehrano udeležencev, pokrijejo pa tudi druge stroške, kot so slikarska platna, barve in tiskanje brošure ... Umetniki se tako povsem prepustijo ustvarjanju, za gostoljubje pa se Rezljevim oddolžijo tako, da jim pustijo eno delo, ki je nastalo v tem času.

Na Dvoru od ponedeljka ustvarjajo: Draga Davitkova Erič, Milan Erič, Milena Gregorčič, Rado Jerič, Lara Ješe, Barbara Kastelec, Alojz Konec, Brane Širca, Janez Štros in fotograf Otton Zajec. Iz Italije so prišli Pippa Altomare, Pavel Hrovatin in Federica Ricca, s Poljske pa Joanna Zajac Slapničar.

Med slikarji je tudi kipar.

Rezljevi so jim razkazali tudi nekatere kulturne in naravne znamenitosti Suhe krajine; marsikdo te vtise potem prenese na platno. »Dvorski likovni dnevi so za avtorje, ki po večini ustvarjajo v intimi svojega ateljeja, prijetna popestritev in nova, dodatna ustvarjalna spodbuda. V tematsko neomejenem srečanju se pogosto reflektirajo naravno okolje, slikovita atmosferska stanja ter kulturne znamenitosti in zanimivostih kraja in širšega področja. Resnična in neponovljiva osebna izkušnja pogosto daje posamezniku snov ali pa predstavlja le impulz za ustvarjanje,« pravi likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Že od začetka se Dvorskih likovnih dni udeležuje Milena Gregorčič. »Pred leti me je poklicala Ana Cajnko, če bi prišla na slikarsko kolonijo, a sem ji odvrnila, da jih imam že dovolj. Vseeno me je zanimalo, kje jo pripravljajo in ko sem slišala, da bo potekala na Dvoru, sem rekla, da sem pa moram priti, kajti tukaj je bila rojena moja mama. Rezljevi so me kar posvojili, vsako leto se rada vračam,« je dejala Milena.

Znana je tudi po slikanju na plastično folijo, njena dela pa so dolga več metrov. »Tega tukaj ne morem početi, zato slikam na platno. Letos sem naslikala ene horizonte valovanja, bolj v abstraktnem smislu,« je še dodala.

Nekoliko stran, v zavetju drevesne sence nad reko Krko med ustvarjanjem opazimo Janeza Štrosa z Gorenjske, ki je že dvanajstič na Dvorskih likovnih dnevih. »Rezljeve mnogo premalo cenite v teh krajih. Na to družino bi morali biti vsi zelo ponosni. Pa ne govorim to, da bi se jim prikupil. Oni so vsako leto pripravljeni sami pet dni gostiti umetnike, to je danes pravi fenomen. Za nas je tukaj poskrbljeno od A do Ž,« je zatrdil Janez, ki se je potem dotaknil tudi svojega dela.

Janez Štros med ustvarjanjem

»Najbolj sem navdušen, ko dobim nedolžno belo platno in ga umažem, nato pa ljudi prepričujem, da je to lepo. To je moja filozofija umetnosti. Sicer pa če povem, kaj jaz vidim na tej sliki, bi ta izgubila svoj čar. Vsak mora najti svojo zgodbo, kot sem jaz svojo. Abstrakcija je umetnost, ki jo lahko vsak razume po svoje,« je še dodal Janez, ki je šele po smrti žene Anite začel slikati. »Meni je platno in čopič ter barvo v roke dal moj angel. Moj angel pa je moja pokojna žena, ki je umrla pred 22 leti. Prepričan sem, da je videla, kako je meni hudo, kako se podiram. V roke mi je dala čopič in ko slikam, čutim, da me drži za roko.«

Likovna dela, ki nastajajo na Dvorskih likovnih dnevih, ostajajo v kraju, saj so predstavljena v Galeriji DLD. Ta v središču Dvora deluje že sedmo leto in v njej so razstavljena dela vseh do zdaj sodelujočih likovnih ustvarjalcev.

