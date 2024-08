dolenjska

V Parizu premiera dokumentarca o Štuklju

8.8.2024 | 14:10 | STA; M. K.

Pariz/Novo mesto - V Slovenski hiši v Parizu so danes kot uvod v Dan slovenske kulture premierno predstavili kratki dokumentarni film o telovadcu Leonu Štuklju ob 100. obletnici njegove prve osvojene zlate olimpijske medalje v francoski prestolnici. Sedemnajstminutni film z naslovom Od Pariza do Pariza beleži Štukljevo športno pot in njegovo povezanost z olimpijskim gibanjem.

V Slovenski hiši v Parizu sta film predstavili avtorica Jasna Dokl Osolnik in Veronika Stabej, veleposlanica. (Foto: arhiv Dolenjskega muzeja)

Pod dokumentarec, ki je nastal v sodelovanju z ministrstvom za kulturo, sta se podpisala direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik in režiser Boštjan Grubar.

Kopije medalj

Pri produkciji so uporabili izključno arhivsko video in fotografsko gradivo, ki ga je leta 2019, skupaj z drugo športno in osebno zapuščino, Dolenjskemu muzeju podarila Štukljeva hči, Lidija Pauko.

Leta 1898 rojeni Novomeščan je v športni karieri osvojil kar šest odličij na treh olimpijskih igrah, v Parizu leta 1924, Amsterdamu leta 1928 in Berlinu leta 1936.

Zapuščina Leona Štuklja in njegov pomen ter prispevek k olimpijskemu gibanju sta veličastna: svetovljan, ki je bil ambasador in velik promotor olimpijskega gibanja, je priznanja za svoje dosežke in delo prejemal tudi v mednarodni orbiti. Mednarodni olimpijski komite na čelu s takratnim predsednikom Juanom Antoniom Samaranchem mu je na poletni Univerzijadi v Zagrebu leta 1987 podelil olimpijski orden, leta 1998 olimpijski pokal, leta 1999 pa posmrtno še medaljo Pierra de Coubertina.

Na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 je MOK celo spremenil tradicijo in pravila ter dovolil, da je medalje na tekmovanju v gimnastiki podelil takrat 97-letni Leon Štukelj, čeprav ni bil njegov član.

Kot je danes v Parizu povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko, je zgodovina športa eden od pomembnih segmentov naše zgodovine. Povezana je z zgodovino kulturne in nacionalne emancipacije v Sloveniji, prepoznati velja tudi širši kontekst, kako smo se razvijali kot družba.

Po besedah Vrečko so bile olimpijske igre vedno močno povezane s kulturo. Leta 1924, ko je Štukelj osvojil zlato medaljo v Parizu, se je umetniškega tekmovanja na olimpijskih igrah udeležil kipar Ivan Zajec, njegov nastop je bil zelo odmeven.

Ministrica je omenila še športno novinarstvo, ki je dobilo pomembno vlogo ravno v obdobju Štuklja, ter dodala, da so se slovenski časopisi in poročevalci izoblikovali tudi z uspehi slovenskih športnikov.

Jasna Dokl Osolnik: Ko sem pregledovala njegovo zapuščino, sem našla liste z njegovim rokopisom. Na enem od njih je zapisan citat Pierra de Coubertina: »Šport je nekaj vzvišenega, nekaj, kar je nad vojno, nad vero, nad politiko – je zapisal v nekem belgijskem časopisu Coubertin«.

V izjavi ob obisku Slovenske hiše se je ministrica Vrečko zahvalila Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki je resor kulture oziroma kulturo in umetnost umestil v program Slovenske hiše. Jasna Dokl Osolnik