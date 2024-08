kronika

Hudo poškodovan motorist; 15-letnik za volanom, oglobili tudi očeta

8.8.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj nekaj po 14. uri se je, kot smo že poročali, zgodila huda prometna nesreča v Sevnici, trčila sta motorista in voznik osebnega avtomobila. Sevniški policisti in policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 49-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Blance proti Radečam. Na Savski cesti je zaradi nepravilnega premika z vozilom zapeljal levo v trenutku, ko je za njim pravilno pripeljal 56-letni motorist. Ta je s prednjim delom motorja oplazil avtomobil, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo, zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Gasilci velikokrat pomagajo pri pristanku helikopterja na Radni. (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Otroku in mladoletniku zasegli mopeda

Policisti PP Novo mesto so sinoči ugotavljali kršitve voznikov mopedov. Na Drski so ustavili voznika mopeda in ugotovili, da ne izpolnjuje predpisane starosti za vožnjo mopeda. Moped so zasegli in o kršitvi obvestili starše, ki so otroka prevzeli. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred 22. uro so na območju Kettejevega drevoreda ustavili 16-letnega voznika mopeda. Zaradi suma, da mladoletnik vozi predelan moped, ki dosega hitrost, ki je višja od konstrukcijsko določene, so mu mu moped zasegli in odredili izredni tehnični pregled. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

15-letnik za volanom, oglobili tudi očeta

Okoli 23.30 so policisti PP Novo mesto na Kandijski kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault megane. Vozil ga je 15-letnik, ki seveda nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Ukrepali bodo tudi zoper očeta, ki mu je dal avtomobil v uporabo. Zakon o voznikih določa, da se z globo 500 evrov za prekršek kaznuje oseba, ki da motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila.

Tatvini

Na postajališču za avtodome na območju PP Trebnje je med 26. 7. in 7. 8. neznanec vlomil v avtomata za plačilo elektrike in vode in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Štrekljevcu je med 5. 8. in 7. 8. nekdo iz odprtega pomožnega objekta ob stanovanjski hiši odpeljal neregistrirano motorno kolo znamke Malaguti modre barve.

Nad baker

Nekaj po 22. uri so v Semiču neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in poskušali ukrasti kolut bakrenih vodnikov. A jih je pri tatvini zalotil varnostnik in so brez plena pobegnili. Policisti nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev storilcev, ki so s kraja pobegnili z osebnim avtomobilom Renault megane črne barve.

Prekršek: kuril je odpadke

Ob 12. uri so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kurjenja, zadimljenja in motečega smradu na območju naselja Prapreška pot. Ugotovili so identiteto kršitelja, ki je kuril odpadke. Zaradi kršitve uredbe o odpadkih bodo zoper njega podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Jereslavec, Loče, Perišče, Slovenska vas, Rakovec) včeraj prijeli 43 državljanov Afganistana, 35 Sirije, sedem Rusije, šest Maroka, štiri državljane Bangladeša in Turčije, tri državljane Pakistana in Burundija, dva državljana Kitajske, državljana Indije in Egipta. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli tri državljane Maroka ter državljana Sirije in Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 228 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval motorist, in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje svari, vloma tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

