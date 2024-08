kronika

Trčila avto in motor

7.8.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 14.03 sta na Savski cesti v Sevnici trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na motornem kolesu, nudili pomoč poškodovancu do prihoda NMP Sevnica, posuli cestišče s vpojnimi snovmi in usmerjali promet.

Pomagali helikopterju

Ob 14.27 so na Radni, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Rešili psa

Ob 15.27 so v Bizeljski vasi, občina Brežice, gasilci PGD Orešje iz zaklenjene kleti gospodarskega objekta s tehničnim posegom rešili psa ter ga predali v oskrbo pristojnemu zavetišču.

