FOTO: Nesrečo povzročila 21-letnica; pretep na Kandijski

6.8.2024 | 10:30 | M. K.

O včerajšnji jutranji prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med naseljema Dvorce in Cerina smo s fotografijami že poročali, s PU Novo mesto danes dodajajo nekaj podrobnosti. Policisti PP Brežice so tako ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 21-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 63-letna voznica. Lažje poškodovani udeleženki nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Včerajšnja nesreča (Foto: PGE Krško)

Padel 18-letni voznik električnega skiroja

Včeraj dopoldne je na območju Senovega padel voznik električnega skiroja. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 18-letni voznik električnega skiroja zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 18-letniku, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, bodo izdali plačilni nalog.

Poškodovan otrok-kolesar

Okoli 17. ure je padel kolesar na območju Šentjanža. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je otrok med kolesarjenjem po cesti zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prehiter na avtocesti

Policisti so na Obrežju včeraj okoli 10.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Audi nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 51 km/h. 45-letnemu državljanu Nemčije so zaradi kršitve izrekli globo.

Nad kombi

Na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu je med 26. 7. in 5. 8. nekdo poškodoval vetrobransko steklo, vzvratno ogledalo, pokrov motorja in smerokaz kombija Renault master. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

Vlomi in tatvine

V Podzemlju je med 4. 8. in 5. 8. neznanec iz počitniške hiše ukradel denar. Policisti PP Metlika so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Na Knezovi ulici v Novem mestu je sinoči okoli 22. ure nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ob vstopu se je sprožila alarmna naprava, storilec pa je pobegnil. Po prvih ugotovitvah ob tem ni ničesar odnesel, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo preiskavo.

V minuli noči so na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanci vlomili v poslovne prostore prodajalne in v gostinski lokal. Iz prodajalne so vzeli denar, iz gostinskega lokala pa po prvih ugotovitvah niso ničesar odnesli. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 5. 8. in 6. 8. je na Kandijski cesti v Novem mestu nekdo razbil steklo in vlomil v prodajalno. Okoliščine policisti prav tako še preiskujejo.

Pretep na Kandijski

Včeraj okoli 14. ure so policiste obvestili o pretepu na Kandijski cesti v Novem mestu. Poškodovan ni bil nihče, policisti PP Novo mesto pa so ugotovili identiteto vseh treh vpletenih oseb. Nadaljujejo preiskavo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo in kršiteljem izdali plačilne naloge.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Jereslavec, Rakovec, Loče, Mihalovec, Čatež ob Savi, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 106 državljanov Sirije, 34 Afganistana, 11 Mongolije, deset Indije, devet Bangladeša, sedem državljanov Pakistana in Sierra Leoneja, šest Egipta, štiri Turčije, tri Nepala, dva iz Maroka, državljana Turčije in Nigerije. Na območju PP Črnomelj (Balkovci, Črnomelj, Preloka) so prijeli šest državljanov Maroka, štiri iz Irana in državljana Pakistana in na območju PP Sevnica (Sevnica) dva državljana Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 104 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 254 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

